Pampita celebra el verano esté donde esté y ahora desde un yate eligió su microbikini preferida a puro estampado

Pampita microbikini yate Instagram

Para completar su outfit, Pampita optó por unos anteojos de sol de estilo hexagonal con marco de carey, a juego con los tonos de su traje de baño. Estos accesorios suelen acompañarla en cada ocasión que muestra los detalles de su look en las redes sociales. Además, decidió tener su pelo suelto al viento y no usar maquillaje, aportando un aire fresco y natural a su apariencia.

Pampita microbikini yate Instagram

El video de Pampita en las Islas Baleares no tardó en volverse viral, alcanzando casi 400 mil reproducciones en menos de 24 horas y acumulando miles de "me gusta". Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, en donde aprovecharon para elogiar su look y su estilo. Entre los mensajes, su marido Roberto García Moritán dejó un cariñoso "Mi amor", mientras que su amiga Zaira Nara comentó: "De otro planeta", reafirmando su lugar de referencia en el mundo de la moda.

Pampita microbikini yate Instagram

Con colores que se destacan y estampados únicos, Cinthia Fernández mostró su nueva colección de microbikinis

Cinthia Fernández aprovechó su visita a Miami para presentar su nueva colección de microbikinis, deslumbrando a sus seguidores en Instagram. Desde las paradisíacas playas de la Florida, la influencer mostró los modelos que marcarán tendencia en el verano 2025, utilizando estampados de rayas, animal print y diseños degradé en tonos pasteles. "No sé si están preparados para lo que viene", comentó junto a las imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

En un breve video, la influencer se lució con distintos estilos, comenzando con un modelo a rayas verticales en tonos suaves como celeste, rosa y naranja. Este conjunto, compuesto por un corpiño semitriangular y una bombacha colaless de tiro alto, resaltó por su diseño veraniego que se mimetiza con el paisaje.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

En otra toma, la panelista de Ángel De Brito optó por una microbikini en degradé, manteniendo la misma gama de colores, pero esta vez con un corpiño rectangular y una bombacha de tiro alto que recuerda y vuelve a poner de moda el estilo vintage.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

Para cerrar, mostró un traje de baño con un llamativo estampado animal print estilo leopardo en colores fuerte y llamativos como fucsia y naranja, también con corpiño rectangular y bombacha colaless de tiro alto.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

Fiel a su característico estilo, acompañó cada look con un maquillaje cargado y llamativo. Destacó sus ojos con un delineado cat eye en negro intenso, sumando máscara de pestañas y sombras en tonos tierra. Además, aplicó iluminador para un efecto glowy, rubor rosado en las mejillas, y un labial nude mate que completó su estética playera.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

En cuestión de minutos, la publicación acumuló más de 16 mil "Me gusta" y numerosos comentarios con elogios de parte de sus seguidores, consolidando una vez más el éxito de Cinthia Fernandez en el mundo de la moda.