Falleció Carlos Rinke, héroe de Malvinas y legendario piloto de la Fuerza Aérea

El comodoro retirado tenía 70 años y murió en la provincia de Córdoba a la espera de un trasplante de médula ósea. Durante la guerra de 1982 completó seis misiones de combate y logró regresar a salvo de todas las operaciones contra la flota inglesa.

El comodoro retirado Carlos Alfredo Rinke, veterano de la Guerra de Malvinas y reconocido piloto militar argentino, falleció a los 70 años en la provincia de Córdoba en las últimas horas mientras esperaba un trasplante de médula ósea .

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El aviador, apodado "Numeral de Hierro" , integró el Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina. Desde la base de Río Gallegos operó los aviones A-4B Skyhawk a lo largo de seis misiones de combate en el Atlántico Sur.

Su intervención más destacada ocurrió el 25 de mayo de 1982 , fecha en la que atacó a la flota británica y colaboró con el hundimiento del destructor Coventry . También formó parte de la primera oleada de ataques en Bahía Agradable el 8 de junio.

Diferentes figuras de la política nacional expresaron sus condolencias. El exministro de Defensa Luis Petri recordó al piloto en sus redes sociales y escribió: "Hasta siempre, Numeral de Hierro" . Y detalló las maniobras del piloto: "Al ras del mar, a 800 km/h, con un Rosario rezado antes de despegar".

La vicepresidenta Victoria Villarruel también manifestó su pésame. "Hoy me toca despedir con profundo dolor y emoción al comodoro Carlos Alfredo Rinke, uno de nuestros héroes de Malvinas, un Halcón que en 1982 arriesgó su vida por la Patria y por sus camaradas" , publicó la funcionaria.

HASTA SIEMPRE, NUMERAL DE HIERRO Hoy nos dejó el Comodoro (R) VGM Carlos Rinke, piloto de A-4B Skyhawk del Grupo 5 de Caza. En 1982 voló en cada misión que le tocó y volvió de todas: el 23 de mayo contra el Antelope, el 25 de mayo en la incursión que hundió al Coventry, el 8 de… pic.twitter.com/fY3I1sbMXz

En esa misma línea, Villarruel concluyó: "¡Hasta siempre, querido Halcón! La Patria no lo olvidará".

Hoy me toca despedir con profundo dolor y emoción al comodoro Carlos Alfredo Rinke, uno de nuestros héroes de Malvinas, un Halcón que en 1982 arriesgó su vida por la Patria y por sus camaradas.



Lo llamaban el «Numeral de Hierro» y protagonizó seis misiones de combate durante la… pic.twitter.com/ja4FQIANAU — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 29, 2026

Rinke nació en Buenos Aires el 17 de febrero de 1956 y se formó en la Escuela de Aviación Militar. Tras finalizar la guerra de 1982, continuó su carrera castrense y ejerció como agregado aeronáutico adjunto en la Embajada argentina en Estados Unidos entre 2001 y 2002.

El oficial se retiró de la actividad profesional con el grado de comodoro en 2005. En el ámbito privado, compartió su vida con su esposa María Gabriela Fierro, tuvo cinco hijos y 12 nietos, a la vez que brindó conferencias en escuelas sobre su experiencia en combate.