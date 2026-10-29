30 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Falleció Carlos Rinke, héroe de Malvinas y legendario piloto de la Fuerza Aérea

El comodoro retirado tenía 70 años y murió en la provincia de Córdoba a la espera de un trasplante de médula ósea. Durante la guerra de 1982 completó seis misiones de combate y logró regresar a salvo de todas las operaciones contra la flota inglesa.

Por
Carlos Alfredo Rinke

Carlos Alfredo Rinke, veterano de la Guerra de Malvinas.

El comodoro retirado Carlos Alfredo Rinke, veterano de la Guerra de Malvinas y reconocido piloto militar argentino, falleció a los 70 años en la provincia de Córdoba en las últimas horas mientras esperaba un trasplante de médula ósea.

El episodio tuvo lugar en el albergue transitorio Tú y Yo.
Te puede interesar:

Saltó desde la ventana de un hotel alojamiento para no pagarle a una trabajadora sexual, cayó y murió

El aviador, apodado "Numeral de Hierro", integró el Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina. Desde la base de Río Gallegos operó los aviones A-4B Skyhawk a lo largo de seis misiones de combate en el Atlántico Sur.

Su intervención más destacada ocurrió el 25 de mayo de 1982, fecha en la que atacó a la flota británica y colaboró con el hundimiento del destructor Coventry. También formó parte de la primera oleada de ataques en Bahía Agradable el 8 de junio.

Luis Petri y Victoria Villarruel despidieron a Carlos Rinke

Diferentes figuras de la política nacional expresaron sus condolencias. El exministro de Defensa Luis Petri recordó al piloto en sus redes sociales y escribió: "Hasta siempre, Numeral de Hierro". Y detalló las maniobras del piloto: "Al ras del mar, a 800 km/h, con un Rosario rezado antes de despegar".

La vicepresidenta Victoria Villarruel también manifestó su pésame. "Hoy me toca despedir con profundo dolor y emoción al comodoro Carlos Alfredo Rinke, uno de nuestros héroes de Malvinas, un Halcón que en 1982 arriesgó su vida por la Patria y por sus camaradas", publicó la funcionaria.

En esa misma línea, Villarruel concluyó: "¡Hasta siempre, querido Halcón! La Patria no lo olvidará".

Rinke nació en Buenos Aires el 17 de febrero de 1956 y se formó en la Escuela de Aviación Militar. Tras finalizar la guerra de 1982, continuó su carrera castrense y ejerció como agregado aeronáutico adjunto en la Embajada argentina en Estados Unidos entre 2001 y 2002.

El oficial se retiró de la actividad profesional con el grado de comodoro en 2005. En el ámbito privado, compartió su vida con su esposa María Gabriela Fierro, tuvo cinco hijos y 12 nietos, a la vez que brindó conferencias en escuelas sobre su experiencia en combate.

Noticias relacionadas

El Niño golpeará más fuerte en los países subdesarrollados.

Advierten que el Súper Niño podría causar 373.000 muertes adicionales por calor extremo

El estudio midió a 31 distritos del Área Metropolitana.

Cuáles son los mejores municipios para vivir en el Conurbano bonaerense según la UBA

play

Se conocieron detalles de la autopsia de Nanci Godoy, la docente asesinada en Corrientes

Encontraron a los dos hermanos desaparecidos desde el fin de semana en Santa Cruz. 

Hallaron muertos a dos niños que habían desaparecido en un río de Santa Cruz

Agustín Randazzo tenía 51 años.

Choque de trenes en España: encontraron muerto a Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido

La Policía periciando la escena en Misiones.

Misiones: una pareja apareció muerta a cuchilladas e investigan un femicidio seguido de suicidio

Rating Cero

Tras la liberación, la Justicia volvió a darle un botón antipánico a Homero y están citando a La Reini para volver a entregárselo.

Liberaron a Hernán Bloquero, el acosador de Sofía Gonet que amenazó a Homero Pettinato: su provocador mensaje

Xuxa y su hija Sasha, quien anunció que será mamá por primera vez.

La alegría de Xuxa: será abuela por primera vez y lo celebró con una tierna publicación

Los famosos tuvieron un cruce polémico en televisión.

Tras el fuerte cruce, la China Ansa le respondió a Santi Maratea: "La pasamos..."

La modelo y el futbolista tendrían fecha para pasar por el altar.

La China Suárez y Mauro Icardi planean casarse: la confesión que le hicieron a un amigo y causó revuelo

Bam Bam sorprendió a una pasajera y ella decidió registrar el momento.

Pidió un auto por aplicación y el chofer era un ganador de Gran Hermano: "Es un bombón, el universo me lo mandó"

Emilia Mernes celebró la llegada de sus 30 años con un impactante look total black y un festejo íntimo.

"Tres décadas inolvidables": así fue el mega festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

últimas noticias

Las pymes exigen respuestas al Gobierno.

Las pymes reclamaron incentivos al consumo y advirtieron que no hay respuestas del Gobierno

Hace 12 minutos
El senado le dio media sanción al proyecto, que ahora pasará a la Cámara de Diputados.

Tras una extensa sesión, el Senado le dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental

Hace 16 minutos
El Gobierno ampliará los subsidios a colectivos hasta inicios de 2027.

El Gobierno ampliará los subsidios a colectivos y mantendrá el boleto sin cambios hasta enero

Hace 1 hora
Thiago Almada y compañía en el entrenamiento matutino en el Monumental.

River define la formación para el Superclásico: las dudas de Ponzio para visitar a Boca

Hace 1 hora
El mayor exchange de criptos del mundo fue hackeado y la cotización del Bitcoin se desplomó.

Alerta mundial por el hackeo a Binance: investigan un multimillonario robo cripto y se desploma el bitcoin

Hace 2 horas