La China Suárez y Mauro Icardi desmintieron su separación con un llamativo video Tras las versiones de crisis, la actriz y el futbolista aparecieron juntos nuevamente en redes sociales con un clip que hace referencia a un momento icónico del pasado de la modelo. Agregar C5N en









La puesta en escena de la modelo y el futbolista en Instagram. Redes sociales

La relación de Eugenia "La China" Suárez con Mauro Icardi, presuntamente en crisis tras la aparición de Ekaterina Ojeda, tuvo un nuevo capítulo con la aparición de un video que llamó la atención de millones de seguidores en redes sociales.

La modelo subió el clip en su cuenta de Instagram y se mostró junto al futbolista en medio de los rumores de crisis: en las imágenes se ve al delantero sobre el capó del auto, con los emojis de un león y un corazón rojo como único mensaje.

La exmujer de Benjamín Vicuña arrobó a Icardi en la publicación para mostrar que están más juntos que nunca y desmentir las versiones de que ella se había mudado a otro barrio cerrado, luego del escandaloso encuentro del jugador con la influencer que conoció en Tequila.

El llamativo video que compartieron Mauro Icardi y la China Suárez pic.twitter.com/oVWYfe8orq — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) July 2, 2026 Hasta ahora, el futbolista optó por el silencio, dejando que el enigmático posteo de su pareja hable. El video es una recreación de una publicidad que la actriz protagonizó hace décadas y que la misma China compartió en sus redes sociales.

Los rumores de crisis y ruptura se desencadenaron después de que Ekaterina, la joven de 22 años señalada como la tercera en discordia en la pareja, apuntó contra la actriz y aseguró que "no comenzaría" una relación con el delantero.