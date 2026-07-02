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La China Suárez y Mauro Icardi desmintieron su separación con un llamativo video

Tras las versiones de crisis, la actriz y el futbolista aparecieron juntos nuevamente en redes sociales con un clip que hace referencia a un momento icónico del pasado de la modelo.

La puesta en escena de la modelo y el futbolista en Instagram.

La puesta en escena de la modelo y el futbolista en Instagram.

Redes sociales

La relación de Eugenia "La China" Suárez con Mauro Icardi, presuntamente en crisis tras la aparición de Ekaterina Ojeda, tuvo un nuevo capítulo con la aparición de un video que llamó la atención de millones de seguidores en redes sociales.

La actriz dejó una profunda reflexión de vida desde el streaming room de la casa.
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La modelo subió el clip en su cuenta de Instagram y se mostró junto al futbolista en medio de los rumores de crisis: en las imágenes se ve al delantero sobre el capó del auto, con los emojis de un león y un corazón rojo como único mensaje.

La exmujer de Benjamín Vicuña arrobó a Icardi en la publicación para mostrar que están más juntos que nunca y desmentir las versiones de que ella se había mudado a otro barrio cerrado, luego del escandaloso encuentro del jugador con la influencer que conoció en Tequila.

Hasta ahora, el futbolista optó por el silencio, dejando que el enigmático posteo de su pareja hable. El video es una recreación de una publicidad que la actriz protagonizó hace décadas y que la misma China compartió en sus redes sociales.

Los rumores de crisis y ruptura se desencadenaron después de que Ekaterina, la joven de 22 años señalada como la tercera en discordia en la pareja, apuntó contra la actriz y aseguró que "no comenzaría" una relación con el delantero.

La publicidad de la China Suárez en los '90

La pieza original, grabada para una marca de chicles de Estados Unidos, tenía como protagonista a una pequeña China Suárez en medio de un safari africano, donde su misión era "ahuyentar" a un león gracias al frescor del producto. Años más tarde, ese nostálgico recuerdo de los' 90 volvió a aparecer en las redes sociales. Fue la propia actriz la que publicó el archivo.

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