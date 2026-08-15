Qué fue de la vida de Colibritany, la mediática mexicana que causó furor en internet Tuvo un boom hace más de una década por una canción viral, pero con el paso de los años surgieron nuevas preguntas sobre su presente. Agregar C5N en









¿Qué fue de la vida de Colibritany, la joven que se hizo viral en 2012 por un videoclip musical? YouTube

Un videoclip la convirtió en un inesperado fenómeno de internet.

Su popularidad la llevó a probar suerte en la música y la televisión.

Con el tiempo, su presencia pública comenzó a ser cada vez menor.

Años después, continúan las incógnitas sobre su vida y su identidad. Hubo una época en la que un video de YouTube podía convertir a una persona desconocida en un fenómeno de internet de un día para el otro. Eso pasó con Colibritany, quien alcanzó una enorme popularidad gracias a Mi sexy chambelán, una canción que se estrenó hace 14 años y que la convirtió en una figura reconocida en México. Por entonces, la joven tenía apenas 17 años y su particular canción rápidamente llamó la atención.

La joven causó furor gracias a su canción "Mi sexy chambelán". YouTube El éxito de aquel videoclip, que hoy cuenta con mas de 60 millones de visitas, hizo que intentara continuar con su carrera musical y lanzara otros temas como Mami Silicon y Odio la Prepa. Sin embargo, ninguno consiguió repetir el alcance de su primer trabajo. Durante esa etapa también llegó a participar en programas de televisión como Soy tu doble, Venga la alegría y Un tal show, aunque su presencia en los medios fue disminuyendo con el paso de los años.

Mientras su popularidad comenzaba a quedar atrás, también se redujo su actividad en internet. Colibritany dejó la música y abandonó su canal de YouTube para siempre. Desde entonces, dejó de compartir contenido y comenzó a mantener un perfil alejado de la exposición que había tenido durante sus primeros años de fama.

Qué fue de la vida de Colibritany La última publicación conocida de Colibritany apareció el 29 de julio de 2016 en su cuenta de Facebook. En aquella oportunidad, utilizó la red social para ofrecer su auto a la venta por 90 mil pesos mexicanos y escribió un particular mensaje para anunciarlo. Después de ese día no volvió a realizar publicaciones y tampoco explicó públicamente cuáles fueron las razones detrás de su alejamiento.

En 2016 hizo su última aparición en una red social. YouTube Recién en enero de 2022 surgió información sobre lo que habría ocurrido con su vida después de dejar las redes. El creador de contenido Brandon Bryler aseguró que la mediática había elegido alejarse de la exposición para concentrarse en su familia. Según esa versión, se había casado y en 2019 tuvo una hija.