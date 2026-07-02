Eka Ojeda cuestionó a la China Suárez en medio de su crisis con Mauro Icardi: "Tendría que ser un poco más..."

La joven de 22 años cuestionó a la modelo por impedirle entrar al VIP del bar en el que conoció al futbolista y negó su interés en él, aunque reivindicó la repercusión. "Me conviene, me sirvió, así que lo vamos a usar, lo vamos a explotar", adelantó.

Ekaterina Ojeda afirmó que tiene el número de Mauro Icardi "por las dudas" y relató el momento en que uno de los organizadores del bar en el que se conocieron se acercó a aclararle que no podía ir al sector VIP por pedido de la China Suárez . "Tendría que ser un poco más segura", apuntó la joven de 22 años.

"Se acerca uno de los chicos que organiza Tequila. Me pide por favor si puedo no ir al VIP, no acercarme, no mirar, no hacer nada", detalló la influencer a Intrusos por América TV y precisó: " La China pidió que yo no, por favor, que no esté en el VIP. Que le molesta. Tendría que ser un poco más segura, ¿o no? ".

En relación al número de celular del futbolista, la modelo explicó que se lo pasaron para que el jugador se disculpe, pero que no le habló. "Acepté por las dudas, nunca se sabe. No saldría, no me gusta, no es mi tipo, es grande y tiene familia. Tiene un montón de cosas que no van conmigo ", aclaró rápidamente.

EKATERINA OJEDA: "LA CHINA" PIDIÓ QUE NO ESTÉ EN EL VIP", Y DIJO: "TENGO EL TELÉFONO DE ICARDI" @intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/QJ0VtxlFKb

Ekaterina reconoció que la "sorprendió" la repercusión que tuvo, pero celebró: " Me conviene, me sirvió, así que lo vamos a usar, lo vamos a explotar ". Tras el episodio, la joven fue contratada por la agencia de Wanda Nara y aseguró que se siente "muy contenta" por eso.

"Se pusieron en contacto conmigo y estamos organizando un montón de cosas que van a ver esta semana ", adelantó la influencer y aclaró que nunca habló con la conductora de MasterChef Celebrity, a quien le agradeció todo lo que está haciendo por ella.

La crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi por Ekaterina Ojeda

La China Suárez abandonó la casa de los sueños de Mauro Icardi junto a sus hijos Magnolia y Amancio y un perro y se instaló en su hogar en el barrio privado San Jorge. Pese a que la decisión está enmarcada solo en una discusión más y no se habrían separado, la modelo se fue hace cinco días y todavía no regresó con el futbolista.

La periodista de espectáculos Yanina Latorre detalló en su cuenta de Instagram que la actriz dejó su ropa en la casa de Icardi y que el deportista la fue a buscar a su casa, pero ella se mantuvo firme y no regresó. Volvió a visitarla este jueves y, de acuerdo al último video que subió la modelo en la misma red social, se habrían reconciliado.

Las historias de Yanina Latorre sobre la discusión de la China Suárez y Mauro Icardi.

La conductora detalló que la artista descubrió chats donde el delantero le solicitó a un intermediario que le gestionara un acercamiento con la joven de la agencia de Wanda Nara, lo que provocó que armara las valijas de inmediato y se trasladara con sus chicos al country. Latorre sumó que el enojo de la China también se debe al contrato que el futbolista no pudo renovar.