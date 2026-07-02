"Aprendí a no guardarme nada": la emotiva reflexión de Andrea del Boca en Gran Hermano La actriz se sinceró con el público y recordó los momentos de felicidad con sus familiares. También criticó la estrategia de sus compañeros del reality. Agregar C5N en









La actriz dejó una profunda reflexión de vida desde el streaming room de la casa. Redes sociales

Andrea del Boca se sentó en el streaming room de Gran Hermano y abrió su corazón en un mano a mano con el público. "Aprendí a no guardarme los 'te amo'", sostuvo.

La actriz hizo una profunda reflexión en el reality de Telefe después de criticar a sus compañeros por la estrategia de convivencia: "Me parece que uno puede debatir, no digo pelear con golpes bajos ni insultos. Pero esas indirectas…", empezó.

"Somos gente grande, ya está, dejen ese juego para gente que es más joven y que por ahí no tiene tantos recursos", apuntó la jugadora antes de hablar sobre los golpes de la vida.

Después habló mirando a cámara con un mensaje directo a algunos de sus competidores en el juego: "Yo creo que no se necesitan golpes bajos ni malas palabras. Tampoco levantar el dedo y dar cátedra, y decir 'no hay que humillar' cuando esas personas nos han humillado".

Del Boca trazó un paralelismo entre Gran Hermano y las telenovelas que protagonizó: "Cada uno tiene su juego, pero no hay fórmulas perfectas ni exactas. Yo esto lo llevo a lo que he hecho durante casi toda mi vida, que son las telenovelas. En general, el público se siente identificado con la protagonista, que sufre un montón de problemas, pero que finalmente tiene un final feliz".