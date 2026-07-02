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"Aprendí a no guardarme nada": la emotiva reflexión de Andrea del Boca en Gran Hermano

La actriz se sinceró con el público y recordó los momentos de felicidad con sus familiares. También criticó la estrategia de sus compañeros del reality.

La actriz dejó una profunda reflexión de vida desde el streaming room de la casa.

La actriz dejó una profunda reflexión de vida desde el streaming room de la casa.

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Andrea del Boca se sentó en el streaming room de Gran Hermano y abrió su corazón en un mano a mano con el público. "Aprendí a no guardarme los 'te amo'", sostuvo.

La pareja se reconcilió en el estreno de Sottovoce. 
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La actriz hizo una profunda reflexión en el reality de Telefe después de criticar a sus compañeros por la estrategia de convivencia: "Me parece que uno puede debatir, no digo pelear con golpes bajos ni insultos. Pero esas indirectas…", empezó.

"Somos gente grande, ya está, dejen ese juego para gente que es más joven y que por ahí no tiene tantos recursos", apuntó la jugadora antes de hablar sobre los golpes de la vida.

Después habló mirando a cámara con un mensaje directo a algunos de sus competidores en el juego: "Yo creo que no se necesitan golpes bajos ni malas palabras. Tampoco levantar el dedo y dar cátedra, y decir 'no hay que humillar' cuando esas personas nos han humillado".

Del Boca trazó un paralelismo entre Gran Hermano y las telenovelas que protagonizó: "Cada uno tiene su juego, pero no hay fórmulas perfectas ni exactas. Yo esto lo llevo a lo que he hecho durante casi toda mi vida, que son las telenovelas. En general, el público se siente identificado con la protagonista, que sufre un montón de problemas, pero que finalmente tiene un final feliz".

Andrea del Boca y una lección de vida

En el stream de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca hizo un balance de su vida y los momentos de felicidad: "Para mí, la felicidad fue cuando me enteré que estaba embarazada, cuando la vi por primera vez a mi hija, o cuando miro todos los días a los ojos a mi madre y veo esos ojos que tienen historia, vida y alma… Esos son momentos de felicidad".

El momento más emotivo fue cuando se quebró en llanto y lanzó la frase: "Por eso soy una persona que aprendí a no quedarme con los 'te amo' guardados para después, porque no sabemos si va a haber un después", cerró la actriz.

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