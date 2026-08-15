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Moria Casán y su pelea con Susana Giménez: revelaron quién es el hombre por el que se distanciaron

La biopic de la One reveló varios secretos que permanecían escondidos. Esta vez, se conoció el verdadero motivo por el que está distanciada de la diva de los teléfonos.

Moria y su distanciamiento con Susana: el motivo.

Moria y su distanciamiento con Susana: el motivo.

Moria Casán reveló durante una entrevista que la ausencia de Susana Giménez en la alfombra roja del lanzamiento de su biopic se debió al distanciamiento que mantienen desde hace tiempo. Ahora, el periodista Pepe Ochoa expuso en su stream el verdadero motivo de este desencuentro.

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Ambas compartieron elenco durante los años 80 junto a figuras como Alberto Olmedo y Jorge Porcel, y supieron mantener una buena relación durante aquellos años. Sin embargo, ese vínculo parece haber quedado atrás.

Si bien hasta el momento se desconocían los motivos del distanciamiento, en Bondi Live revelaron qué habría provocado el quiebre de la relación entre las dos grandes figuras del espectáculo argentino.

Luis Vadalá y Moria Casan.

Luis Vadalá y Moria Casan.

De acuerdo con lo que relataron en el streaming, todo se originó en la historia de Moria con Luis Vadalá, con quien se casó en Miami en 1990 y estuvo en pareja durante una década. Finalmente, la relación terminó entre escándalos de infidelidad y cuando ella lo acusó públicamente de infiel en el programa de la Su.

Sin embargo, lo que habría marcado la ruptura fue que tiempo después Vadalá, tras separarse de Moria, volvió a casarse y fue Susana quien transmitió esa boda en su propio programa. Este gesto, que la One percibió como una traición, la molestó y es hasta el día de hoy que no logra superarlo.

Luego de la polémica, Lali Espósito aclaró cómo está su relación con Moria Casán: ¿qué dijo?

Tras las versiones sobre un supuesto distanciamiento, Lali Espósito utilizó sus redes sociales para celebrar el estreno de la serie de Moria Casán y expresar públicamente su admiración por la artista. El mensaje apareció después de que la cantante no participara del evento de presentación y despertara especulaciones sobre el vínculo entre ambas.

La publicación de la popstar llegó luego de que Moria fuera consultada por su ausencia en la alfombra roja y asegurara que no existía ningún conflicto entre ellas. La One explicó que Netflix estuvo a cargo de las invitaciones y que simplemente desconocía los motivos por los que la cantante no había asistido.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

En aquella entrevista, Moria también había relativizado la importancia de la ausencia y remarcó el cariño que mantiene por la intérprete. "Somos conocidas, tengo la mejor, adoro haber hecho algo con ella", sostuvo la diva, quien además aseguró que no esperaba la presencia de Lali durante la presentación.

Horas después, Lali decidió hacer referencia a la producción desde su cuenta de Instagram, donde compartió una publicación vinculada al lanzamiento y aprovechó la ocasión para dejar un mensaje dirigido especialmente hacia Moria, con una declaración que llamó la atención de sus seguidores y aclaró cualquier duda sobre su relación.

"Aprovecho este momentazo del show para decir que salió la serie de la One y que mi admiración adoración es total", escribió Lali, en un mensaje que funcionó como una contundente muestra de afecto hacia Casán y permitió despejar las versiones que habían circulado alrededor de su relación.

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