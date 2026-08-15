Una sana costumbre: Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia, que tuvo dos expulsados, y se quedó con el clásico de La Plata El Pincha aplastó al Lobo en el clásico platense: aunque los triperos habían comenzado mejor, las expulsiones cambiaron el partido y el local goleó con tantos de Mancuso, Palacios, Tobio Burgos y Castro para estirar la paternidad. Por Agregar C5N en









Eros Mancuso grita con Tomás Palacios el primer gol del clásico.

Estudiantes LP venció por 4-0 a Gimnasia LP en el estadio UNO, por el Interzonal de la fecha 5 del Torneo Clausura. El Pincha se quedó, una vez más, con el clásico platense, aprovechó las dos expulsiones del Tripero y no tuvo piedad: con goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro, el dueño de La Plata estiró la paternidad.

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Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/yxLMSwuhGT pic.twitter.com/ESwitX7IoT — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 15, 2026 El equipo dirigido por Alexander Medina, que venía de un flojo encuentro por Copa Libertadores ante Universidad Católica (1-1) no solo se quedó con los tres puntos, sino que también reafirmó una hegemonía que parece no tener fin en su propia casa. Bajo un diluvio, el León demostró por qué mantiene una vigencia de décadas en los enfrentamientos directos ante su público.

A pesar del resultado final, el trámite inicial fue parejo e incluso Gimnasia mostró superioridad durante gran parte del primer tiempo. Con la conducción de Nacho Fernández, el Lobo logró inquietar al fondo local, obligando a Fernando Muslera a realizar una atajada clave ante un remate de Agustín Auzmendi que podría haber cambiado el rumbo del encuentro. Sin embargo, una tonta expulsión cambió el rumbo del partido.

Nacho Fernández pintaba para figura del encuentro, pero se fue desdibujando como todo Gimnasia. A los 34 minutos de la etapa inicial, Alexis Steimbach recibió la tarjeta roja tras una dura plancha sobre Joaquín Tobio Burgos, acción que el árbitro Yael Falcón Pérez revisó mediante el VAR. Estudiantes no tardó en aprovechar el hombre de más y, sobre los 42 minutos, Eros Mancuso conectó un centro pasado de Tobio Burgos para poner el 1-0. Este golpe anímico, justo antes del descanso, dejó al conjunto de Ariel Pereyra en una situación crítica para afrontar el resto del partido.

El panorama se volvió irreversible en el arranque del complemento con la insólita expulsión de Germán Conti a los 7 minutos. El defensor central recibió dos tarjetas amarillas en un puñado de segundos -la primera por una mano tras un mal cálculo y la segunda por una falta sobre Adolfo Gaich-, dejando a su equipo con solo nueve jugadores en cancha. A partir de allí, el clásico se transformó en un monólogo del Pincha, que monopolizó la posesión y aprovechó los espacios para lastimar a un rival ya entregado.

Guido Carrillo grita el gol de Tobio Burgos, una de las figuras del encuentro. La goleada se concretó con los tantos de Palacios, Burgos (quien definió con sutileza por encima del arquero Nelson Insfrán) y Castro, sentenciando el 4-0 definitivo. Con este triunfo, Estudiantes alcanzó su victoria número 70 en el historial profesional y extendió a 23 años su racha invicta como local frente a Gimnasia. De esta manera, el equipo de Cacique Medina escaló al quinto puesto de la Zona A, en puestos de clasificación, y ya piensa en la revancha de los octavos de final frente a Católica en Chile, el próximo martes a las 21.30. En tanto, el Lobo platense cortó una racha de tres triunfos al hilo y deberá enfocarse en su próximo duelo por Copa Argentina: ante Riestra, este martes a partir de las 17, en Florencio Varela. Tiago Palacios y el tercer gol de Estudiantes. Mirá el resumen de la goleada de Estudiantes frente a Gimnasia en 1 y 57