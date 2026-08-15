La popularidad de esta preparación se relaciona con una tendencia cada vez más extendida: buscar formas de reutilizar los residuos domésticos antes de desecharlos.

El café usado y las cáscaras de naranja pueden reutilizarse para distintas tareas domésticas y ayudar a reducir el desperdicio.

Dos residuos habituales de la cocina pueden reutilizarse de una manera simple para realizar algunas tareas del hogar y reducir el desperdicio. Por qué mezclar las cáscaras de naranja con café usado es un truco casero fundamental.

Antes de tirar los restos del café y las cáscaras de naranja a la basura, existe una alternativa para darles un segundo uso. La combinación de ambos ingredientes se volvió popular como método casero para aprovechar residuos de la cocina en distintas tareas domésticas.

Los granos de café utilizados pueden aportar una textura ligeramente abrasiva y ayudar a absorber determinados olores, mientras que la piel del cítrico contiene aceites esenciales responsables de su característico aroma. La mezcla puede utilizarse para algunas tareas sencillas, aunque no reemplaza a los productos de limpieza convencionales y sus resultados pueden variar según el uso.

Primero hay que dejar secar bien el café usado , especialmente si se pretende conservarlo durante algún tiempo. Luego se puede colocar junto con pequeños trozos de cáscara de naranja y agregar agua . La mezcla debe triturarse o procesarse hasta conseguir una preparación relativamente homogénea.

Una vez preparada, es importante utilizarla rápidamente , ya que al contener materia orgánica y agua puede deteriorarse y desarrollar microorganismos. Al tratarse de una combinación casera elaborada con restos orgánicos y agua, no conviene almacenarla durante períodos prolongados.

Si se prepara una cantidad pequeña para utilizar en el hogar, lo recomendable es conservarla correctamente y desecharla si cambia de olor, aspecto o textura. No es necesario preparar grandes cantidades: hacer solamente lo que se vaya a utilizar permite evitar que la mezcla se eche a perder.

Aunque los ingredientes son habituales en cualquier cocina, eso no significa que la mixtura sea adecuada para todas las superficies. Antes de aplicarla sobre un material delicado, es conveniente probar una pequeña cantidad en una zona poco visible. Esto permite comprobar que no produzca manchas, rayones o alteraciones en el acabado. Además, el café usado puede dejar residuos y la materia orgánica puede favorecer la aparición de moho si permanece húmeda durante demasiado tiempo.