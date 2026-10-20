Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

La pareja viajó a una playa de ensueño, junto a los hijos y madre de la actriz. El futbolista recurrió a las redes para mostrar parte del encuentro romántico.

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez disfrutan de unos días de descanso en una playa paradisíaca de México y no dudaron en compartir con sus seguidores un álbum de fotos. Desde ese destino, el futbolista publicó una serie de postales en las que dejó al descubierto el romántico momento que atraviesa la pareja.

Polémica en las vacaciones de Mauro Icardi y la China Suárez con los hijos de la actriz: "Él estaba fastidiado"

Con un álbum especial, el exdelantero del Galatasaray abrió una ventana a su intimidad y mostró algunos de los momentos que compartió con su pareja durante el último fin de semana . “Un poco de nosotros”, escribió junto a las imágenes.

Por su parte, la China Suárez también hizo lo suyo y publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que se los ve a los seis juntos, disfrutando de un momento en familia.

La pareja no escatimó en lujos a la hora de elegir un lugar para disfrutar de sus días de descanso en México. La modelo y el futbolista están hospedados en El Hotel Xcaret, ubicado en Playa del Carmen, u no de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya.

Pasar una noche en este paraíso puede costar alrededor de 1.190 dólares, dependiendo de la habitación y la temporada. De esta manera, una estadía de cinco noches podría alcanzar los 5.950 dólares, una verdadera fortuna para disfrutar de unos días de relax.

Familia ensamblada. La China Suárez publicó una foto de los seis juntos.

De Miami a México: el recorrido de Mauro Icardi y la China Suárez

La escapada romántica de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez comenzó en Miami, pocos días después de que se conociera la sentencia de divorcio del futbolista y Wanda Nara. Según trascendió, el delantero habría recibido un llamado inesperado de una figura importante del mundo del fútbol, lo que habría motivado el viaje de último momento.

Durante su estadía en Estados Unidos, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena. Mientras la actriz fue filmada realizando compras y recibió críticas en las redes sociales, Icardi fue fotografiado junto al productor Rodolfo “Rodo” Lamboglia, con quien habría conversado sobre la posibilidad de producir una película protagonizada por su novia.

Mauro Icardi junto a La China Suárez.

Sin embargo, Miami no fue el destino final. Después de compartir distintas postales de su paso por la ciudad estadounidense, la pareja volvió a subirse a un avión rumbo a México para continuar con sus días de descanso. Finalmente, desd Intrusos revelaron que eligieron Playa del Carmen, donde se hospedaron en un exclusivo hotel de lujo junto a los hijos de la actriz y su madre.