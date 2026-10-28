28 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El Parque de la Costa busca empleados: las vacantes disponibles y cómo postularse

Una oportunidad laboral ideal para conseguir empleo de verano en uno de los complejos turísticos más importantes del país.

Por
El sitio de entretenimiento busca empleados en diferentes áreas

El sitio de entretenimiento busca empleados en diferentes áreas

El Parque de la Costa, situado en Tigre, lanzó una búsqueda laboral con el objetivo de sumar colaboradores de cara a la temporada de verano 2026-2027. La propuesta contempla variadas posiciones orientadas a la asistencia a los visitantes, la maniobra de los juegos y la atención en las distintas prestaciones del predio. Mediante un mensaje institucional publicado en sus canales digitales, el centro de atracciones comunicó que requiere postulantes para siete rubros operativos.

Nicolás Pareja, en problemas legales en España por colgarse de la luz.
Te puede interesar:

Un exjugador de la Selección argentina estaba colgado de la luz y fue enjuiciado en España

Esta iniciativa institucional apunta a fortalecer la nómina de trabajadores ante la enorme afluencia de público que se proyecta para el receso. Las áreas que necesitan cobertura abarcan desde la supervisión de las atracciones mecánicas hasta las tareas en locales gastronómicos, despachos de entradas, mantenimiento preventivo, orden general y la recepción de las familias que recorren el recinto bonaerense. Con este despliegue, el tradicional complejo apunta a brindar un estándar de excelencia en la atención diaria.

Para iniciar el proceso de postulación a cualquiera de los puestos vigentes, las personas interesadas deben acceder a los sitios oficiales del predio y cargar el formulario de inscripción con la información requerida. A su vez, los organizadores sugieren enviar la hoja de vida profesional al día y especificar los antecedentes previos en tareas afines para facilitar la evaluación de los postulantes.

Las vacantes del Parque de la Costa

Las áreas en las que se busca incorporar trabajadores para el Parque de la Costa abarcan múltiples tareas operativas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del predio en Tigre. Entre los sectores requeridos para la convocatoria figuran la atención al visitante con labores vinculadas a la recepción y asistencia al público, además de gastronomía, operación de juegos, logística, limpieza, mantenimiento y animación. De esta manera, el emblemático paseo ofrece alternativas de inserción laboral en diversos rubros profesionales.

En la comunicación difundida no se detalla la cantidad de vacantes disponibles para cada uno de los puestos anunciados por el complejo. Del mismo modo, la empresa optó por no precisar los requisitos específicos ni las exigencias de experiencia previa solicitadas para los postulantes en cada rol. Esta falta de precisiones iniciales genera que el llamado permanezca abierto a perfiles variados que cumplan con la predisposición para sumarse al equipo de trabajo.

Tampoco se brindaron datos oficiales sobre las condiciones salariales ni las modalidades de contratación previstas para la temporada. Quienes aspiren a incorporarse al staff deberán enviar su postulación a través de las vías digitales habilitadas y aguardar el contacto de la gerencia de recursos humanos. La convocatoria representa una oportunidad clave para quienes buscan trabajo temporal durante los siguientes meses.

Cómo postularme a las vacantes del Parque de la Costa

Las personas interesadas en participar de la búsqueda laboral pueden enviar su currículum vitae por correo electrónico a [email protected]. Esta vía de contacto directo permite a los aspirantes remitir su antecedente profesional de forma rápida y gratuita sin necesidad de intermediarios. De esta manera, el proceso de recepción de perfiles queda centralizado en la casilla oficial de la compañía para que la gerencia de personal evalúe a los candidatos.

La convocatoria está orientada a cubrir puestos para la próxima temporada de verano, aunque no se informó una fecha límite para presentar las postulaciones. Ante la falta de un plazo fijado formalmente por la empresa, se aconseja remitir el currículum lo antes posible para garantizar la revisión de los datos. La propuesta atrae a numerosos postulantes que pretenden sumar experiencia laboral durante el receso estival en uno de los emprendimientos recreativos más concurridos de la región.

El Parque de la Costa es uno de los principales centros de entretenimiento de la zona norte del Gran Buenos Aires y está ubicado en la localidad de Tigre, junto a la estación Delta del Tren de la Costa. Esta ubicación estratégica facilita el traslado diario de los empleados desde distintos puntos del Conurbano y la Capital Federal. La accesibilidad mediante el transporte público resulta un factor clave para quienes buscan sumarse a la nómina de trabajadores del emblemático predio.

Noticias relacionadas

La Policía de Corrientes encontró el cuerpo de la docente que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina.

Femicidio de Nanci Godoy: la reconstrucción paso a paso del crimen que conmociona Corrientes

El papa León XIV se prepara para su visita a Sudamérica.

Cierra la inscripción para las misas del papa León XIV en Argentina: cómo anotarse

Hay cinco detenidos en la causa.

Quién era Nanci Godoy, la docente de 52 años hallada muerta en Corrientes

Una propuesta que busca ampliar la conversación sobre el bienestar.

WELL FEST: Santiago del Estero será el punto de partida de un festival federal dedicado al bienestar

Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy.

Femicidio de Nanci Godoy: dónde hallaron el cuerpo de la docente desaparecida

Nanci Godoy fue reportada como desaparecida el 7 de octubre.

Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

Rating Cero

Giro en la causa: Aníbal Lotocki fue sobreseido 

Giro judicial en la causa contra Aníbal Lotocki: fue sobreseído en tres causas por lesiones graves

Ulises Bueno, cantante de cuarteto

Fuerte denuncia contra Ulises Bueno tras el conflicto judicial con su ex por la cuota alimentaria de su hija

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: qué le pasó

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, sufrió una descompensación en su casa y debió recibir atención médica: qué le pasó

El famoso actor disfruta de sus primeros días como abuelo.

Ricardo Darín confesó un secreto del Chino Darín tras ser abuelo

La conductora tuvo un careo desopilante con su nuera. 

Evelyn Botto no tuvo filtro y le dijo lo peor que tiene Carmen Barbieri como suegra

En la foto aparece el actor con la cabeza cortada.

La China Suárez subió una foto y despertó una nueva polémica con Benjamín Vicuña

últimas noticias

Flavio Bolsonaro, excandidato a la presidencia de Brasil.

"No huí de Brasil": las principales frases de Flávio Bolsonaro en su mensaje desde Estados Unidos

Hace 6 minutos
Flávio Bolsonaro agradeció la ayuda de Javier Milei para salir de Brasil.

Flávio Bolsonaro destacó la ayuda de Milei para salir de Brasil: "Gracias por su valentía y sentido de justicia"

Hace 15 minutos
Flávio Bolsonaro desconoció el triunfo de Lula y se autoproclamó verdadero presidente electo de Brasil

Flávio Bolsonaro desconoció el triunfo de Lula y se autoproclamó "verdadero presidente electo de Brasil"

Hace 22 minutos
¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar en el Banco Nación mantuvo su valor tras la suba del martes

Hace 26 minutos
Giro en la causa: Aníbal Lotocki fue sobreseido 

Giro judicial en la causa contra Aníbal Lotocki: fue sobreseído en tres causas por lesiones graves

Hace 54 minutos