El Parque de la Costa busca empleados: las vacantes disponibles y cómo postularse

El Parque de la Costa , situado en Tigre , lanzó una búsqueda laboral con el objetivo de sumar colaboradores de cara a la temporada de verano 2026-2027 . La propuesta contempla variadas posiciones orientadas a la asistencia a los visitantes, la maniobra de los juegos y la atención en las distintas prestaciones del predio. Mediante un mensaje institucional publicado en sus canales digitales, el centro de atracciones comunicó que requiere postulantes para siete rubros operativos.

Esta iniciativa institucional apunta a fortalecer la nómina de trabajadores ante la enorme afluencia de público que se proyecta para el receso . Las áreas que necesitan cobertura abarcan desde la supervisión de las atracciones mecánicas hasta las tareas en locales gastronómicos, despachos de entradas, mantenimiento preventivo, orden general y la recepción de las familias que recorren el recinto bonaerense. Con este despliegue, el tradicional complejo apunta a brindar un estándar de excelencia en la atención diaria.

Para iniciar el proceso de postulación a cualquiera de los puestos vigentes, las personas interesadas deben acceder a los sitios oficiales del predio y cargar el formulario de inscripción con la información requerida. A su vez, los organizadores sugieren enviar la hoja de vida profesional al día y especificar los antecedentes previos en tareas afines para facilitar la evaluación de los postulantes.

Las áreas en las que se busca incorporar trabajadores para el Parque de la Costa abarcan múltiples tareas operativas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del predio en Tigre. Entre los sectores requeridos para la convocatoria figuran la atención al visitante con labores vinculadas a la recepción y asistencia al público, además de gastronomía, operación de juegos, logística, limpieza, mantenimiento y animación. De esta manera, el emblemático paseo ofrece alternativas de inserción laboral en diversos rubros profesionales.

En la comunicación difundida no se detalla la cantidad de vacantes disponibles para cada uno de los puestos anunciados por el complejo. Del mismo modo, la empresa optó por no precisar los requisitos específicos ni las exigencias de experiencia previa solicitadas para los postulantes en cada rol . Esta falta de precisiones iniciales genera que el llamado permanezca abierto a perfiles variados que cumplan con la predisposición para sumarse al equipo de trabajo.

Tampoco se brindaron datos oficiales sobre las condiciones salariales ni las modalidades de contratación previstas para la temporada. Quienes aspiren a incorporarse al staff deberán enviar su postulación a través de las vías digitales habilitadas y aguardar el contacto de la gerencia de recursos humanos. La convocatoria representa una oportunidad clave para quienes buscan trabajo temporal durante los siguientes meses.

Cómo postularme a las vacantes del Parque de la Costa

Las personas interesadas en participar de la búsqueda laboral pueden enviar su currículum vitae por correo electrónico a [email protected]. Esta vía de contacto directo permite a los aspirantes remitir su antecedente profesional de forma rápida y gratuita sin necesidad de intermediarios. De esta manera, el proceso de recepción de perfiles queda centralizado en la casilla oficial de la compañía para que la gerencia de personal evalúe a los candidatos.

La convocatoria está orientada a cubrir puestos para la próxima temporada de verano, aunque no se informó una fecha límite para presentar las postulaciones. Ante la falta de un plazo fijado formalmente por la empresa, se aconseja remitir el currículum lo antes posible para garantizar la revisión de los datos. La propuesta atrae a numerosos postulantes que pretenden sumar experiencia laboral durante el receso estival en uno de los emprendimientos recreativos más concurridos de la región.

El Parque de la Costa es uno de los principales centros de entretenimiento de la zona norte del Gran Buenos Aires y está ubicado en la localidad de Tigre, junto a la estación Delta del Tren de la Costa. Esta ubicación estratégica facilita el traslado diario de los empleados desde distintos puntos del Conurbano y la Capital Federal. La accesibilidad mediante el transporte público resulta un factor clave para quienes buscan sumarse a la nómina de trabajadores del emblemático predio.