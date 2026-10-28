28 de octubre de 2026 Inicio
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El riesgo país sigue alto, mientras que las acciones y bonos argentinos extienden las subas

El mercado financiero sigue de cerca la decisión que tomará la FED de los Estados Unidos en torno a las tasas de interés. El índice medido por JP Morgan se mantiene en torno a los 750 puntos y los títulos en dólares avanzan hasta 0,9%.

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Los bonos y aciones rebotan tras la caída a comienzos de semana. 

Los bonos y aciones rebotan tras la caída a comienzos de semana. 

La jornada financiera del miércoles está atravesada por una leve suba de las acciones y bonos argentinos en Wall Street. Por su parte, el riesgo país sigue alto y se ubica en torno a los 742 puntos básicos. El mercado sigue de cerca la decisión que tomará la FED de los Estados Unidos en torno a las tasas de interés y los últimos coletazos del triunfo de Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil.

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Los títulos en dólares suben hasta 0,9% encabezados por el Bonar 2029, Global 46 y Global 41 (0,7%), seguido del Global 2035 (0,6%). Por otro lado, los ADRs argentinos caen hasta 3,7% encabezados por Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia (-2,99%), BBVA (-3,16%).

En lo que respecta al MSCI Merval, opera con una baja del 1% a 95.616,670 puntos, mientras que el MSCI BYMA General cede 0,86%. En tanto, en dólares el MSCI Merval retrocede a 57,91 puntos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.538.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.028.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.665,38, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.563,27.

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