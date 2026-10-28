El riesgo país sigue alto, mientras que las acciones y bonos argentinos extienden las subas

La jornada financiera del miércoles está atravesada por una leve suba de las acciones y bonos argentinos en Wall Street. Por su parte, el riesgo país sigue alto y se ubica en torno a los 742 puntos básicos. El mercado sigue de cerca la decisión que tomará la FED de los Estados Unidos en torno a las tasas de interés y los últimos coletazos del triunfo de Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil.
Los títulos en dólares suben hasta 0,9% encabezados por el Bonar 2029, Global 46 y Global 41 (0,7%), seguido del Global 2035 (0,6%). Por otro lado, los ADRs argentinos caen hasta 3,7% encabezados por Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia (-2,99%), BBVA (-3,16%).
En lo que respecta al MSCI Merval, opera con una baja del 1% a 95.616,670 puntos, mientras que el MSCI BYMA General cede 0,86%. En tanto, en dólares el MSCI Merval retrocede a 57,91 puntos.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.538.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.028.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.665,38, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.563,27.