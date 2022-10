La China Suárez se desahogó sobre las mentiras que dicen sobre ella: "Agarren a otro de punto"

Durante su visita a Almorzando con Juana Viale, la China Suárez fue consultada sobre todo lo que se dice de ella, por lo que su primera respuesta sorprendió . "Es un juego, pero hasta qué punto cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa sobre el otro . Me lastima muchísimo, es impotencia . Mi círculo me dice 'pero salí a desmentirlo', pero claro, tampoco es la solución, porque se habla más", señaló lamentándose la actriz.

Incluso, también remarcó: "A veces iluminas más el problema, capaz no había sido tan viral, contestas y ahora lo sabe todo el mundo". Luego de ello, la conversación se fue para el lado más general del tema, por lo que ella decidió meterse en Gran Hermano y referirse a los dichos de Martina Stewart Usher sobre la bisexualidad. "Tenemos que evolucionar todos, no se puede permitir que hoy en día una persona diga que le dan asco los bisexuales", aseguró la China.

China Suárez Así fue el look de la China Suárez en Almorzando con Juana Viale. Redes sociales

Retornando a su situación, Eugenia Suárez reveló: "Yo tomé medicación. Por ahí, la gente de afuera que no me conoce me ve fuerte y piensa que no me importa nada, y eso me jugó muchas veces en contra porque es 'démosle, total no le pasa nada, es inquebrantable'. Pasas por antipática o soberbia, yo soy introvertida".

Luego, con un tono más cómico para distender un poco, la China Suárez resaltó: "A veces es tan el nivel de información e invento constante que ya no me dan las horas del día para hacer la cantidad de cagadas que dicen que me mando. Digo 'agarren a otro de punto', ya está. A veces veo cosas que digo 'por favor, a quién carajo le importa'".

Para finalizar, la actriz afirmó: "A mí me ha ayudado mucho mi entorno, mis amigos de toda la vida, mis hijos de me quieren. No todos tenemos el mismo grupo de amigos que cuando éramos más chicos. Vas eligiendo". Con esto, también hizo referencia a su pelea con la modelo Paula Chaves.