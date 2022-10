Gran Hermano 2022: participante discriminó a los bisexuales y fue repudiada por un famoso

" A mí personalmente me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poquito de asquito. Rari, para analizar ", aseguró Martina Stewart Usher. En un principio parecía simplemente estar hablando sobre sus gustos, pero la segunda parte terminó por derrapar totalmente y la hizo tendencia en redes sociales .

Conocé a Martina: jugadora de Gran Hermano 2022

Ante esto, en Twitter se la criticó por obvias razones y Jey Mammon decidió hablar al respecto: "Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión, es fobia, es decir odio y hace daño, lastima. Lo digo con todo el amor del mundo. Por favor tengámoslo en cuenta, gracias por leerme". El conductor de La Peña de Morfi ha declarado públicamente ser homosexual, por lo que sus palabras son desde el punto de vista de alguien que sufre por estas palabras.

Jey Mammon tweet El tweet en cuestión del conductor. Twitter

Jey Mammon recibió mucho apoyo en Twitter, ya que la sociedad cada vez soporta menos este tipo de comentarios homofóbicos, ya que cada persona puede y debe hacer lo que quiera. Pero esto no fue lo único que se demostró sobre la vida de Martina, sino que también la denunciaron por otros motivos.

Las denuncias que se difundieron en redes sociales sobre Martina:

A través de Twitter, donde se habló mucho sobre Gran Hermano por todas las polémicas que se generaron, Martina Stewart Usher estuvo en el centro de las críticas por sus palabras y su pasado. Al igual que Walter "Alfa" Santiago, la acusaron de hechos muy graves que tendrá que explicar.

En 2 tweets de usuarias no famosas distintas, la primera indicó: "Me encanta que en 2 minutos ya odian a Martina... Imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym". Con esto, la acusaron directamente de violencia, aunque no especificó si se trató de física, verbal o ambas.

Tweet viral denuncia Gran Hermano Martina La primera de las acusaciones a Martina se hizo viral. Twitter

Mientras que en la otra publicación, fue incluso peor lo que dijeron sobre Martina: "¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos".