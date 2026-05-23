Nazarena Vélez reveló momentos complicados de su pasado: "Era para internarme"

La conductora recordó distintas anécdotas de su adolescencia y reflexionó sobre los comportamientos que tenía en aquella época. "Se me daba por robar en quioscos", confesó.

Nazarena Vélez deslizó una anécdota bastante privada durante la tarde de Story Time en Bondi Live, el programa que comparte con su hija Bárbara Vélez y con Alejandra Maglieti.

Resulta que en la mesa debatían sobre una situación que había ocurrido en los Premios Martín Fierro cuando la conductora tomó la palabra y sorprendió al revelar un costado poco conocido de su pasado. Entre risas y confesiones, la actriz reconoció que antes tenía una personalidad mucho más impulsiva y que era "mucho peor".

Luego, profundizó en esa etapa de su vida y contó que se sentía "como un hombre en el cuerpo de una mujer", por lo que muchas veces reaccionaba de manera violenta y desafiante. Incluso recordó que en esa época llegó a pelearse a golpes y hasta cometía delitos: "Se me daba por robar, robar en quioscos". Según relató, más de una vez terminó siendo descubierta.

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"Era tremenda. Me portaba muy mal en el colegio y terminaron echándome", agregó. Luego, la actriz sorprendió al contar una situación de su adolescencia que desató carcajadas en la mesa. Según relató, tenía muy mala relación con un cura de la institución y, cuando el religioso falleció, reaccionó de una manera inesperada. "Cuando murió, me reí al lado del cajón. Yo no estaba bien psicológicamente", reconoció con sinceridad.

Nazarena Vélez recordó su paso por el colegio

En ese contexto, Nazarena continuó relatando situaciones de su adolescencia que hoy recuerda entre risas, pero también con cierta reflexión. La actriz contó que en una oportunidad destrozó por completo el laboratorio del colegio. "Se me dio por romper todo y la culpé a mi hermana Florencia. Es como si ahora acá rompo todo y pongo el nombre de Ale Maglietti. No, no estaba bien de la cabeza. Si ustedes piensan que ahora estoy loca, de chiquita era para internarme", expresó con humor.

Por último, la actriz recordó una insólita broma que le hizo a su abuela cuando estaba embarazada de su hija Bárbara: "A mi abuela le he mandado consoladores. Una señora súper conservadora".

Ante la sorpresa de sus compañeras en el estudio, Nazarena explicó cómo surgió aquella idea. "Cuando salía ese 'Llame ya', yo estaba embarazada de Barbie, aburrida, y compré un consolador negro grande y se lo mandé a la casa de mi abuela. Ella decía que no lo había comprado", finalizó.