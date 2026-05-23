Se filtró el deseo millonario que Mauro Icardi le cumplirá a la China Suárez Salieron a la luz nuevos detalles sobre el especial momento que atravesará la pareja. Agregar C5N en









El deseo que cumplirá la pareja.

Mauro Icardi y Eugenia Suárez atraviesan un gran momento tras la consagración del delantero con el Galatasaray.

La pareja habría organizado un viaje a Japón para aprovechar las vacaciones luego del cierre de la temporada en Turquía.

El destino tendría un valor especial para la actriz, ya que conocer Japón era uno de sus deseos pendientes desde hace años.

La escapada combinaría celebración, descanso y una experiencia vinculada al interés de la China Suárez por la cultura oriental y su historia familiar. La relación entre Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi atraviesa uno de sus momentos más felices luego de que el delantero volviera a consagrarse campeón con el Galatasaray, logrando su cuarto título consecutivo en el fútbol turco. La pareja, que comparte su vida entre Argentina y Turquía desde comienzos de 2025, volvió a quedar en el centro de la escena tras difundirse imágenes de los festejos posteriores a la conquista. En distintas apariciones públicas, la actriz también se mostró muy cercana al futbolista y destacó varias veces las cualidades personales que más valora de él.

Con las vacaciones ya confirmadas tras el cierre de la temporada, ambos decidieron aprovechar el descanso para emprender un viaje muy especial. Según trascendió, Icardi habría organizado una exclusiva escapada a Japón con el objetivo de cumplir uno de los sueños más antiguos de la actriz. El destino tendría un significado emocional muy fuerte para la China, quien desde hace años expresó su deseo de conocer el país y acercarse a una parte importante de su historia familiar.

mauro icardi china suarez

La elección del país asiático no sería casual, ya que está vinculada con las raíces y el interés que la actriz siempre manifestó por la cultura oriental. De esta manera, lejos de las polémicas que marcaron distintas etapas de su relación, la pareja disfruta de una experiencia íntima y lujosa que combina celebración, descanso y el cumplimiento de un anhelo pendiente que la artista arrastraba desde la infancia.

Cuál es el viaje destacado que harán Mauro Icardi y la China Suárez Tras la consagración de Mauro Icardi con el Galatasaray, donde sumó un nuevo título en el fútbol turco, el delantero y Eugenia “China” Suárez decidieron aprovechar el receso deportivo para organizar un viaje muy especial. El destino elegido fue Japón, una travesía que rápidamente llamó la atención y volvió a colocar a la pareja en el centro de la escena luego de las imágenes compartidas durante los festejos del campeonato.