Esta serie japonesa de acción y supervivencia estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: cuál es

Su estilo visual, la construcción de personajes y la capacidad de sorprender capítulo a capítulo la transformaron en una de las ficciones japonesas más relevantes.

El universo de las producciones japonesas sigue conquistando a la audiencia global, y Netflix lo sabe bien. Entre sus títulos más impactantes, acaba de regresar una serie que combina acción, suspenso y una fuerte dosis de supervivencia; y que rápidamente se convirtió en tendencia en la plataforma.

Esta serie de Netflix es ideal para maratonear.
Netflix: es una serie espectacular y tiene una combinación única entre humor y deportes

Con una nueva temporada recién estrenada, los fanáticos no tardaron en ubicarla entre lo más visto, confirmando que la adrenalina y las tramas cargadas de misterio siguen siendo un imán irresistible. Alice in Borderland se trata de una historia que se atreve a poner a sus protagonistas al límite en cada episodio, donde la estrategia, la tensión psicológica y los desafíos extremos marcan el ritmo de la narración.

Sinopsis de Alice in Borderland, la serie que llegó a su tercera temporada en Netflix

La historia de Alice in Borderland vuelve a abrirse paso con una premisa que combina misterio, memoria y nuevas realidades.

Tras la devastadora revelación del meteorito y el aparente regreso al mundo real, la narrativa ahora se enfoca en Arisu y Usagi, quienes aparecen casados, viviendo una vida que, aunque estable, carga con un trasfondo inquietante: los recuerdos borrosos de Borderland que regresan en forma de sueños fragmentados.

El detalle del Joker en el cierre anterior cobra un rol central en esta nueva etapa, insinuando que el “regreso no es tan definitivo como parecía. El comodín, carta asociada al caos y a lo inesperado, se convierte en un símbolo de lo que aún permanece latente: un nuevo nivel de juego, más psicológico y perturbador, que amenaza con infiltrarse en la vida cotidiana de los protagonistas.

Tráiler de Alice in Borderland

Reparto de Alice in Borderland

  • Kento Yamazaki: como Ryohei Arisu
  • Tao Tsuchiya: como Yuzuha Usagi
  • Nijirô Murakami: como Shuntaro Chishiya
  • Ayaka Miyoshi: como Ann Rizura
  • Aya Asahina: como Kuina
  • Dôri Sakurada: como Suguru Niragi
Desde su debut en 2020, la serie dirigida por Shinsuke Sato no ha dejado de crecer en popularidad. Según Entertainment Weekly, tras el estreno de la segunda temporada, la ficción se ubicó en el Top 10 de Netflix en más de 90 países.
Alice in Borderland estrenó su tercera temporada en Netflix y sorprende a todos: de qué se trata

