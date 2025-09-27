Hombre en llamas llegó a Netflix y ya es de lo más visto del momento: cuál es la trama de la famosa película Netflix acaba de incorporar a su catálogo una de las películas más intensas y emotivas de Denzel Washington.







Netflix acaba de incorporar a su catálogo una de las películas más intensas y emotivas de Denzel Washington: " Hombre en llamas". Este thriller de venganza dirigido por Tony Scott en 2004 llega a la plataforma para cautivar a una nueva generación de espectadores.

Denzel Washington ofrece una actuación magistral como John Creasy, un exagente de la CIA convertido en guardaespaldas. Su personaje es un hombre atormentado por su pasado que encuentra una nueva razón para vivir al proteger a una niña de nueve años en Ciudad de México.

El film destaca por su dirección visual innovadora y su historia no lineal que mantiene al espectador en constante tensión. Tony Scott logra crear una atmósfera única que refleja tanto la calidez de la relación entre Creasy y Lupita como la frialdad de su posterior venganza.

Sinopsis de Hombre en llamas, la película de Denzel Washington que llegó a Netflix La trama de "Hombre en llamas" se desarrolla en un México plagado por secuestros extorsivos que aterrorizan a las familias adineradas. Cuando la pequeña Lupita es secuestrada bajo su custodia, Creasy inicia una cacería despiadada contra todos los responsables. Netflix ofrece así una película que no solo entretiene con sus secuencias de acción, sino que también explora temas profundos sobre la redención, la paternidad y la justicia por mano propia.

"Hombre en llamas" se convirtió en su momento en un éxito comercial, recaudando más de 130 millones de dólares mundialmente. La química entre Denzel Washington y Dakota Fanning resulta conmovedora, mientras que el reparto secundario incluye nombres destacados como Christopher Walken y Mickey Rourke.

Los suscriptores de Netflix tienen ahora la oportunidad de redescubrir o conocer por primera vez esta joya del cine de acción. Esta producción trasciende el género tradicional de venganza para convertirse en una reflexión sobre el amor paternal y los límites morales. Denzel Washington demuestra una vez más por qué es considerado uno de los mejores actores de su generación, entregando una actuación que permanece en la memoria mucho después de que terminen los créditos finales.

Reparto de Hombre en llamas
Denzel Washington como John Creasy
Dakota Fanning como Lupita Ramos
Christopher Walken como Paul Rayburn
Radha Mitchell como Lisa Martín Ramos
Mickey Rourke como Jordan Kalfus
Marc Anthony como Samuel Ramos
Gero Camilo como Aurelio Sánchez
Rachel Ticotin como Mariana García Guerrero

