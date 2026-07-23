Xuxa cruzó a una exPaquita por homofobia: "Para mi es inaceptable" La cantante reafirmó su compromiso con la comunidad LGBTQIA+ y puso límites claros en sus vínculos personales, en la previa de su gira despedida. Agregar C5N en









La brasileña aclaró que su legado va de la mano de la diversidad y el respeto. Redes sociales

En la previa de su gira despedida en San Pablo, Xuxa Meneghel volvió a la escena mediática cuando recordó que se alejó de ciertas personas de su entorno por homofobia: "Esto es inaceptable", sentenció la artista.

La cantante de 63 años dio una entrevista al canal de YouTube de Hugo Glossex donde la "Reina de los Bajitos" explicó sin nombrarla su decisión sobre la exPaquita Andréa Sorvetão, una bailarina de la que se distanció por su intolerancia.

El conflicto entre ambas muejres viene de hace años, trás las posturas públicas de la actriz, conocida por su trabajo en el Show de Xuxa (1988) y Xuxa Muévelo! (1999), y que la presentadora consideró incompatibles con sus valores. Xuxa remarcó su apoyo a las minorías y a la comunidad LGBTQIA+, alejándose de los discursos de odio.

En la actualida, Xuxa se mantiene vigente en sus redes sociales y streaming y lejos del formato de la televisión tradicional, con proyectos personales como la serie biográfica Xuxa, el documental, a la vez que encabeza la gira internacional de despedida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Xuxa (@xuxameneghel) El úlitmo vuelo de la nave espacial Xuxa Meneghel volvió a la tapa de los medios por su próxima presentación de la gira despedida El úlitmo vuelo de la nave espacial, que se realizará el sábado 25 de julio en San Pablo. El show de la estrella brasileña tendrá a 13 de sus bailarinas, exPaquitas, entre ella Ana Paula Guimarães, Bianca Rinaldi y Juliana Baroni, que la acompañaron a lo largo de varias generaciones. El tour recorrerá aproximadamente 10 a 12 ciudades de Brasil y finalizará en la Argentina, en Buenos Aires.