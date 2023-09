L-Gante atraviesa una difícil situación económica tras estar preso: "No tengo..."

L-gante admitió que "no tiene ni un peso".

Si bien la situación judicial no se resolvió del todo, L-Gante recuperó la libertad y aprovecha cada segundo fuera de la cárcel para acercarse a sus proyectos y objetivos . El miércoles brindó una conferencia de prensa para los medios y hoy, viernes, estuvo como invitado al programa de streaming Red Flag en Luzu TV para contar cómo se adapta día a día luego de estar 90 días detenido en la DDI de Quilmes.

Es por eso que se refirió a su estado financiero y dijo que a pesar de lo que se cree tiene su cuentas en rojo. " Te digo la verdad, no tengo ni un peso ahora, tengo que ponerme a laburar" , sostuvo.

El artista reveló que tampoco tiene dinero para cargar nafta a todos los autos que tiene y que casi quedó incomunicado. "Y tengo el celular de un amigo. Me tengo que comprar un celu porque el mío está secuestrado", agregó.

l-gante en Luzu TV

Luego, señaló que enfrenta las consecuencias de estar preso, por ejemplo mencionó que no puede irse del país, y que además perdió amistades y no puede volver al barrio donde se crió por miedo a que terceros puedan perjudicarlo. No obstante, el cantante de cumbia confió en que la Justicia estará de su lado y que el nuevo álbum, que sacará en poco tiempo, lo hará sentir más cerca de su gente y sus fanáticos.

L-Gante destrozó a Wanda Nara por soltarle la mano

Tras salir a la libertad, L-Gante realizó una conferencia de prensa para contar todos los detalles de lo que ocurrió durante su estadía en la cárcel en la DDI de Quilmes. En la misma se tomó un momento para disparar contra quienes no estuvieron y nombró a Wanda Nara. ¿Fin de la amistad?

Contó cómo vivió su día a día: “Estoy muy tranquilo, agradecido con Storto, mi manager y la gente que hizo el aguante y se tomó con seriedad mi situación. La estadía fue tranquila. Hubo muchos rumores que he oído como ‘el preso VIP’ o se mostró una celda muy precaria que no era la situación en la que estaba”.

Wanda L-Gante Redes sociales

“Era una celda normal, cada uno con su situación, me llevé bien, con respeto, no tuve ninguna pelea, discusión. Me lo tomé con tranquilidad y volví a mi casa a recuperar el tiempo perdido con mi hija”, expresó en conferencia.

En cuanto a las personas que estuvieron a su alrededor agradeció y contó que firmaba papeles o daba camisetas de Cumbia 420 para “brindarles una alegría a sus familiares. Esas cosas los hacían muy felices. Me trataron muy bien”.

"Hubo varios que me visitaron, pero varios que en cierto momento estuvieron para la conveniencia, pero después ni un mensaje ni nada. Contacto con Wanda no tuve", expresó y la dejó en evidencia. Sin embargo, ella no salió a dar su versión de los hechos.