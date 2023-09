L-Gante habló en conferencia de prensa: "Quiero recuperar el tiempo perdido con mi hija"

Por otro lado, relató que fue "muy bien recibido" y tratado "con respeto", por "los otros presos". En ese sentido dijo que "querían brindarle una alegría, no sé, a sus familiares, a sus hijos. Entonces yo capaz que les daba una camiseta mía de cumbia 420 firmada o un papelito, lo que sea. O cuando los visitaban yo les saludaba a los hijos, algo de eso. Con esas cosas los hacía muy felices”, continuó el músico.

El cantante de cumbia 420 contó lo que le sucedió el día que lo aprehendieron y descartó haber sido un "detenido vip".

"Llegás, entrás a un pasillo, y yo estaba en una celda, solo, sin nada, dije 'voy a estar tranquilo y en soledad, seguro', porque también no hay que dejar de tener en cuenta de que mi vida estando afuera, por la calle, es media alborotada, o son pocos los tiempos en que estás tranquilo y calmado", sostuvo el joven de General Rodríguez.

A su vez, destacó su comportamiento en los días de encierro. "Era un preso normal, no tuve ninguna pelea, discusión, no tuve mala conducta, y me llevé bien con los otros presos, me tomé la tranquilidad de que llegue el momento (de la libertad) cuando llegue", contó.

Al mismo tiempo, aseguró que lo que más le interesaba era "volver a mi casa y recuperar el tiempo perdido con mi hija, que es el momento en que es chiquita".

Sobre la experiencia de estar preso, el cantante admitió que le "ha servido mucho en pensar, abrir la mente, y fortalecerme" y agregó que ahora se esta organizando y pensando paso a paso. "Nunca hemos dejado de trabajar, y contó que está enfocado día a día en su nuevo disco, el cual saldrá dentro de poco con canciones que compuso dentro de la cárcel.

Por último agradeció a quienes lo apoyaron, y mencionó a toda la Mafilia, sobre quienes hizo referencia. "Estuvieron firme todos los días. Yo no puedo olvidarme de que todos los días tenia alguien ahí para ver si necesitaba algo, hicieron que no me falte nada. Normal, pero bien, agradecido por este gran grupo amigo mío, y del cual se hablaba de mucho".

L-Gante fue liberado de la DDI de Quilmes: se dictó el cese de la prisión preventiva

El viernes pasado por la noche, L-Gante fue liberado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio pasado, luego de que el juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, dictó el cese de la prisión preventiva.

El magistrado tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad que el cantante de cumbia 420 protagonizó en mayo pasado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lo que motivó una "reevaluación" de la prueba que existía en el expediente y su liberación por el "beneficio de la duda".

La medida fue apelada el lunes por los abogados Leonardo Sigal y Pablo, en representación de Darío Gastón Torres, uno de los vecinos denunciantes de L-Gante, quienes solicitaron que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revoque la resolución del juez Castro.

"La defensa solicitó un cambio de calificación con excarcelación, pero el Juez de Garantías adoptó la viabilidad de oficio de dictar el cese de la medida de coerción (...) sin siquiera adentrarse a contemplar un solo riesgo procesal", dice el escrito presentado por los representantes del particular damnificado, al que tuvo acceso Télam.

Por su parte, el fiscal de la causa, Raúl Villalba, también presentó su apelación en un escrito de 8 páginas. Para el fiscal, el fallo causa "un gravamen no susceptible de reparación en otra etapa del proceso, puesto que el encartado continúe privado de la libertada parece indispensable para asegurar el desarrollo del procedimiento."