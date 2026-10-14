"Julieta Prandi cayó de sorpresa": la explosiva escena donde habría ocurrido la infidelidad de Emanuel Ortega

Mariana Marx, la mujer señalada como la tercera en discordia, contó en detalle cómo fue el momento en el que usó el estudio de grabación del cantante y la conversación tensa que tuvo con la actriz.

El escándalo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue vigente porque apareció la tercera en discordia llamada Mariana Marx y reveló que, en esa famosa escena donde aseguran que ocurrió la infidelidad, la actriz se apareció de sorpresa. “No pasó nada entre nosotros”, contó.

Habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló cómo fue el tenso encuentro

Sucede que Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel, le pidió al cantante si podía presarle el estudio de grabación a su amiga Mariana. Como Ana está viviendo con ella, Ortega aceptó sin cobrarle nada. Fue entonces que Marx asistió al lugar y pasó lo inesperado.

“Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que estaba leyendo el libro, y le conté del libro. Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”, relató Mariana.

En otro tramo de la entrevista, la escritora aseguró que no tenía ganas de continuar la grabación con la presencia de la conductora en el estudio. “No sé, me di cuenta de que no tenía que hacer ningún audiolibro y no lo hice y me fui. Me pareció muy linda ella, me parece una pareja maravillosa, y digo, qué locura todo esto que están diciendo” , lamentó.

Luego, al ser consultada sobre si Julieta había visto alguna conversación entre ellos o presenciado una situación que pudiera haber despertado sospechas, fue contundente: “No, no, no, el chat que teníamos era en el momento, unos días antes, para programar la visita, nada más. Después de ahí no hablé más con Emanuel”.

HABLA MARIANA, LA SEÑALADA COMO "TERCERA EN DISCORDIA" ENTRE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA: "Todo lo que se está diciendo es mentira"



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A modo de cierre, Marx sorprendió al revelar cómo habría reaccionado la modelo durante uno de sus encuentros y aseguró que su actitud la incomodó al punto de no poder continuar con su trabajo. “Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella”, expresó.

Ana Paula Dutil habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La exmodelo Ana Paula Dutil, exmujer de Emanuel Ortega, habló sobre la ruptura de su exmarido y la conductora Julieta Prandi: "Creo que esto se va a solucionar".

La exesposa del músico y madre de sus dos hijos mayores, habló sobre la separación del padre de sus hijos, a menos de un mes de casarse por civil: "Me sorprendió la separación", comentó la mediática.

Durante una breve entrevista, Dutil destacó el buen vínculo familiar de Prandi con su familia y aseguró que "mis hijos la quieren mucho a Julieta". Al final, le preguntaron sobre la causa del distanciamiento entre los famosos y opinó con cautela: “Mi amiga fue a grabar y no sé qué pasó”, aludiendo a Mariana, la amiga que sería la tercera en discordia.