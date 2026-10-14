IR A
IR A

"Julieta Prandi cayó de sorpresa": la explosiva escena donde habría ocurrido la infidelidad de Emanuel Ortega

Mariana Marx, la mujer señalada como la tercera en discordia, contó en detalle cómo fue el momento en el que usó el estudio de grabación del cantante y la conversación tensa que tuvo con la actriz.

El día del escándalo de Julieta Prandi a Emanuel Ortega.

El día del escándalo de Julieta Prandi a Emanuel Ortega.

Redes sociales

El escándalo de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue vigente porque apareció la tercera en discordia llamada Mariana Marx y reveló que, en esa famosa escena donde aseguran que ocurrió la infidelidad, la actriz se apareció de sorpresa. “No pasó nada entre nosotros”, contó.

La presunta tercera en discordia habló: qué dijo
Te puede interesar:

Habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló cómo fue el tenso encuentro

Sucede que Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel, le pidió al cantante si podía presarle el estudio de grabación a su amiga Mariana. Como Ana está viviendo con ella, Ortega aceptó sin cobrarle nada. Fue entonces que Marx asistió al lugar y pasó lo inesperado.

“Escuchamos el timbre y no sabíamos quién era, y era Julieta que apareció y preguntó qué estaban haciendo. Le dije que estaba leyendo el libro, y le conté del libro. Le empecé a contar y me dijo: ‘Me parece trágico, todos los cuentos del libro’. Y entonces yo le digo: ‘Bueno, tu vida también, lo que vi en la televisión, lo que pasaste’, riéndome”, relató Mariana.

En otro tramo de la entrevista, la escritora aseguró que no tenía ganas de continuar la grabación con la presencia de la conductora en el estudio. “No sé, me di cuenta de que no tenía que hacer ningún audiolibro y no lo hice y me fui. Me pareció muy linda ella, me parece una pareja maravillosa, y digo, qué locura todo esto que están diciendo”, lamentó.

Luego, al ser consultada sobre si Julieta había visto alguna conversación entre ellos o presenciado una situación que pudiera haber despertado sospechas, fue contundente: “No, no, no, el chat que teníamos era en el momento, unos días antes, para programar la visita, nada más. Después de ahí no hablé más con Emanuel”.

A modo de cierre, Marx sorprendió al revelar cómo habría reaccionado la modelo durante uno de sus encuentros y aseguró que su actitud la incomodó al punto de no poder continuar con su trabajo. “Cuando le empecé a leer el libro, a ella (Julieta) la noté prepotente y no pude leer más delante de ella”, expresó.

Ana Paula Dutil habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La exmodelo Ana Paula Dutil, exmujer de Emanuel Ortega, habló sobre la ruptura de su exmarido y la conductora Julieta Prandi: "Creo que esto se va a solucionar".

La exesposa del músico y madre de sus dos hijos mayores, habló sobre la separación del padre de sus hijos, a menos de un mes de casarse por civil: "Me sorprendió la separación", comentó la mediática.

Durante una breve entrevista, Dutil destacó el buen vínculo familiar de Prandi con su familia y aseguró que "mis hijos la quieren mucho a Julieta". Al final, le preguntaron sobre la causa del distanciamiento entre los famosos y opinó con cautela: “Mi amiga fue a grabar y no sé qué pasó”, aludiendo a Mariana, la amiga que sería la tercera en discordia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mariano Peluffo sorprendió con sus declaraciones sobre la inesperada separación de Julieta y Emanuel.

La inesperada confesión de Mariano Peluffo sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Pasó algo que.."

Por primera vez: Emanuel Ortega habló sobre la polemica separación de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega rompió el silencio tras la separación de Julieta Prandi y sorprendió con una dolorosa confesión: "Estoy como puedo"

Dutil dijo que le sorprendió la separación de Ortega y Prandi.

Ana Paula Dutil habló de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Yanina Latorre destapó todo sobre el escándalo entre Prandi y Ortega: que dijo

Yanina Latorre destapó el escandaloso motivo detrás de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Ella es.."

Julita Prandi y Emanuel Ortega de novios. A la derecha, Julieta Ortega. 

Se conoció una foto de la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La ex de Contardi apuntó sin piedad contra Julieta Prandi y lanzó graves acusaciones. 

La exmujer de Claudio Contardi apuntó sin filtro contra Julieta Prandi: "El calvario que nos hizo pasar esa mujer"

últimas noticias

Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón.

La última foto con vida del Roña Castro

Hace menos de un minuto
Milei regresará al país el viernes. 

Milei llegó a EEUU: reunión con empresarios, nuevo premio y apoyo a Trump

Hace 4 minutos
 RJ Mitte fue despedido por colegas y fanáticos en redes sociales. 

Se conocieron los últimos mensajes que mandó RJ Mitte: "Nadie me quiere en pantalla"

Hace 8 minutos
La Tigresa Acuña y su último adiós a Roña Castro.

La emotiva despedida de la Tigresa Acuña al Roña Castro: "Un beso al cielo, campeón"

Hace 23 minutos
Jorge Roña Castro murió a los 59 años tras un infarto en el Bingo.

La hija relató las últimas palabras del "Roña" Castro "Me decía que le dolía el pecho"

Hace 53 minutos