La inesperada confesión de Mariano Peluffo sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Pasó algo que.."

El conductor y amigo de la modelo fue interceptado por la prensa y sorprendió al revelar detalles de la conversación que mantuvo con ella horas antes de que publicara el polémico comunicado en sus redes sociales.

Mariano Peluffo fue interceptado por la prensa y no esquivó las preguntas sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega . El conductor se refirió a la inesperada ruptura y fue contundente con sus declaraciones.

Habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló cómo fue el tenso encuentro

Peluffo comparte aire con la modelo en Sarasa, el ciclo que se emite por La 100, por lo que conoce de cerca cómo atravesó su compañera estos últimos días, en medio de la repercusión que generó su separación.

En ese contexto, el conductor anunció que la modelo se tomará unos días en la emisora tras anunciar su ruptura. “A partir de hoy no viene, se toma unos días, así que vamos a estar nosotros con el programa, van a salir unas cosas grabadas de ella", aclaró.

“Estaban previstos estos días porque ella no se había tomado vacaciones en el verano, estaba guardándose estos días, pero bueno, hubo este cambio en su vida personal...", agregó.

En ese sentido, reveló que horas previas al anunció, mantuvo una intercambio ameno con la modelo: “Ayer charlamos con Juli y nos contó un poco su realidad, la escuchamos, la contuvimos, somos todos compañeros y amigos”.

Con respecto a cómo está anímicamente Prandi, el conductor no quiso dar demasiados detalles, sin embargo reveló que no la vio bien. "Yo, como amigo de ella y como compañero, charlé un ratito, no la vi bien, me contó un poco su situación personal, que yo le respeto y obviamente no voy a hablar porque ella eligió no hablar, y es lo que puso en sus redes", expresó.

Mariano Peluffo sobre Julieta Prandi: "Ella está entera"

En ese sentido, el conductor contó que la modelo ya había adelantado a sus compañeros que haría pública la noticia. “Ella ayer, teniendo en cuenta que ya hoy no venía, contó un poco esta situación porque dijo: ‘Che, yo voy a hacer un posteo después’. Ella está entera, súper entera”, aseguró.

A modo de cierre, Peluffo recordó la felicidad que atravesaba la pareja tras anunciar sus planes de casamiento y dejó en claro que ninguno de los dos esperaba este desenlace. “Se casó súper feliz, los dos se casaron súper felices y pasó algo que no estaba en los planes de ninguno de los dos”, expresó, dejando entrever que la separación habría sido consecuencia de una situación inesperada.