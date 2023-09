Julieta Poggio ya tiene nuevo programa luego de su renuncia al streaming de Telefe: de qué se trata

"No será la única de los ex hermanitos que se sumen, pero por ahora no podemos dar más nombres", añadió la periodista de espectáculos, abriendo la posibilidad de que Julieta se reencuentre con algunos de sus compañeros de casa.

La protagonista de la obra teatral Coqueluche regresaría entonces al reality pero esta vez como panelista, tanto del Debate conducido por Santiago del Moro, donde también participó Ubfal, como de los especiales que, en la edición 2022, fueron presentados por Robertito Funes Ugarte.

Ximena Capristo, Gustavo Conti, Nadia Epstein, Cristián U y Diego Leonardi son algunos de los exparticipantes del famoso reality que integraron La noche de los exs el año pasado.

De esta manera, se descartaría el rumor que circuló de que Poggio iba a rescindir contrato con el canal, como hicieron Coti Romero, Tomás Holder o Romina Uhrig, entre otros, para poder sumarse al Bailando 2023.