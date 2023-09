Julieta Poggio confirmó que no sigue en su programa de Telefe: ¿para sumarse al Bailando 2023?

Para finalizar, la actriz remarcó: "Todo no se puede a veces, no me puedo duplicar. Se vienen muchos proyectos dentro de poquito". Así, confirmó que continuará trabajando en el mismo medio, lo que sepulta las posibilidades de que pueda ser parte del Bailando 2023, ya que Telefe no se lo permitió a ningún otro exparticipante.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTronnk_%2Fstatus%2F1706437157680828819&partner=&hide_thread=false Julieta Poggio se despide de #FueraDeJoda

"Para mi hoy es una despedida, un hasta luego. Los voy a extrañar un montón, estoy con un montón de proyectos nuevos aca en telefe." pic.twitter.com/u2AprM17jJ — TRONK (@Tronnk_) September 25, 2023

Sin ningún detalle más sobre el futuro de Julieta Poggio en el canal, se puede descartar oficialmente su participación en el Bailando 2023 a pesar de ser muy pedida por los participantes. Esto genera mucho enfado en las redes sociales, ya que acusan a Telefe de no permitirle crecer a sus estrellas.