La cantante había asegurado que “Siempre los mensajes fueron de parte de él, yo nunca le contesté. Lo qué pasó fue que él me puteó de arriba abajo porque Juliana me llamó ese mismo día a la tarde y yo le confirme los mensajes”.

Y agregó: “Yo le dije varias ocasiones a ella que nos juntáramos a charlar y yo pensé que ella iba a salir a hablar y no pasó nada”. Esto enfureció a Juliana, quien aclaró que no fue así. “Decir que yo le conté a la prensa y acto seguido dice que yo le dije ‘negalo’ ¿no es contradictorio?”, indicó.

Tini de GH Redes sociales

“Me cansé de escribirte, hasta te mostré una captura donde De Brito me preguntó y le dije que no tenías nada, que era todo mentira y ¡nunca me respondiste! Así que no te vengas a hacer la correcta porque de ‘buena amiga’ no tuviste nada”, disparó.

Por último, manifestó: “Mucha lola nueva, pero poco seso. Queriendo robar cámara habiendo pasado días de algo gravísimo. Por suerte, tu historia fue cambiando”.

Camila Lattanzio fue consultada por un posible embarazo de Maxi Guidici y tuvo una curiosa respuesta

La cantante y exparticipante de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio aseguró que no está embarazada en medio de los rumores sobre una relación amorosa con Maxi Guidici.

A través de X (ex Twitter), una usuaria preguntó si Camila Lattanzio estaba embarazada, ante lo que la cantante no tardó en aclarar: "Ay no chicos, estoy hinchada por la cirugía. Lpm, la que me faltaba". Esta respuesta sumó más de mil me gustas por la forma que tuvo que contestar, lo que generó risas entre sus seguidores.

Camila Lattanzio tweet embarazo Maxi Guidici Twitter

La operación a la que hizo mención la ex Gran Hermano 2022 la había comunicado un día antes: "Todo el mundo se dio cuenta así que lo digo. Por fin me operé las tetas. Otro sueño cumplido". Esta publicación tuvo casi 900 mil visualizaciones, por lo que fue viral en las redes sociales.