Camila Latanzzio mostró los polémicos chats con Maxi Giudici: "Fuera de lugar"

Maxi Guidici agradeció seguir con vida: "Dios me dio una nueva oportunidad"

Fue la misma Latanzzio quien leyó los mensajes que le envió Maxi en vivo. “Siempre los mensajes fueron de parte de él, yo nunca le contesté. Lo qué pasó fue que él me puteó de arriba abajo porque Juliana me llamó ese mismo día a la tarde y yo le confirme los mensajes”.

“Esto viene desde hace un montón de tiempo. Desde hace mucho me tira onda y una vez en persona me tiro un comentario fuera de lugar”, expresó en La Jaula de la Moda con Horacio Cabak.

Camila Lattanzio Maxi Guidici Redes sociales

Pero también apuntó contra Juliana porque contó que intentaba alarmarla: “Yo le dije varias ocasiones a ella que nos juntáramos a charlar y yo pensé que ella iba a salir a hablar y no pasó nada”.

Esto fue previo a la separación de ambos y luego fue la apodada Tini quien salió a contar que se separaron y que era por los dos que decidieron tomar esa decisión. Esto indica que uno de los motivos de la ruptura habría sido por el intento de infidelidad.

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Maxi Guidici, dialogó con C5N y se mostró feliz por haber fallado en su intento de suicidio, le agradeció a Dios por tener una nueva oportunidad y reveló qué pensó en el momento que decidió quitarse la vida.

Juliana Díaz Bailando 2023 Maxi Guidici Redes sociales

Maxi conversó en exclusivo con Argenzuela y contó: "La verdad que estoy bien, estoy con ayuda. Toqué fondo por un montón de cosas que me fueron pasando. Fue como un clic y mucha gente se arrimó, mucho cariño. Muchas cosas que me ayudaron. Los tiempos de cada uno no son una matemática, dependen cada uno".

Sobre las críticas que recibió por su deseo de participar en el Bailando 2023, el cordobés señaló: "La verdad que se fije cada uno en su vida. Cada uno lo maneja a su manera. Siento que Dios me dio una nueva oportunidad. Esa nube que tenía en la cabeza ahora lo tengo mucho más claro. Después de ver a mi mamá, Cone y Juli cómo estaban, fue un despertar. Toqué fondo, busqué ayuda, tomar impulso y salir para arriba con toda". Así, se mostró entusiasmado por esta especie de segunda oportunidad.