Camila Lattanzio estalló tras ser relacionada a Maxi Guidici: "Una bajeza total..."

Pero luego, directamente ingresando en el tema de la discordia, la cantante remarcó: "Me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir. Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen". Así, hizo mención al reciente quiebre definitivo entre Maxi y Juliana, tan solo días antes de su sobredosis.

Para finalizar, Lattanzio hizo énfasis en el valor de poder expresar lo que uno siente: "La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema delicado, pero a mí no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas". De esta manera, la ex Gran Hermano 2022 buscó dejar en claro todo en medio del sensible momento.