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"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

La complicidad, los gestos, las miradas y los toqueteos entre la conductora hacia el piloto de automovilismo Manu Urcera desataron un gran revuelo en redes sociales y generaron incomodidad entre los invitados de la mesaza.

Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.

Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.

El coqueteo entre Juanita Viale y Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, desató un gran revuelo en redes sociales y generó incomodidad entre los invitados de la mesaza. La complicidad, los gestos, las miradas y los toqueteos provocaron tanto indignación como admiración, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. "Los dejamos solos", dijo Jimena Monteverde al ver que tanto ella como Rafael Ferro eran ignorados completamente por la conductora del programa.

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La mesaza de los domingos se descontroló y si bien suele ser más descontracturada por la impronta de la conducción de la nieta de Mirtha Legrand, esta vez la situación llegó más lejos cuando empezó a coquetear con uno de sus invitados. Juan Manuel Urcera, piloto de automovilismo estaba contando sus anécdotas deportivas pero a Juanita le llamó la atención otra cosa.

Desde el inicio del programa se sintió una química especial entre Juanita y Urcera, según revelaron fuentes cercanas a la producción. En el segmento de cocina, Juanita se sorprendió por su edad y, a partir de allí, las interacciones fueron creciendo. "¿34 años?", repreguntó con asombro y una sonrisa pícara.

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Luego, la conductora se interesó por las lesiones del piloto y le agarró el brazo, gesto que no pasó desapercibido para los invitados. Rafael Ferro terminó señalando la situación con humor al comentar: “Y se tocan…”, reflejando el clima que se había instalado en el set de televisión.

Pero en lugar de captar la indirecta, Juanita Viale siguió hablando con Urcera y dejó de prestarle atención a Monteverde y al programa. la situación generó nuevas bromas del actor: "Estamos pintados al óleo", lanzó disparando carcajadas en el estudio y la cocinera añadió: "¿Quieren que nos vayamos a otro lado?".

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde usuarios destacaron las miradas, gestos de complicidad y conversaciones en voz baja. Algunos incluso ironizaron con la situación y pidieron que “alguien le avise a Nicole”.

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