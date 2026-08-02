Este es el mejor truco para hacer un guiso sabroso según un famoso cocinero Una serie de recomendaciones culinarias promete mejorar el sabor y el aroma de una receta infaltable cuando bajan las temperaturas. Por Agregar C5N en









Un reconocido cocinero compartió una técnica sencilla que puede cambiar por completo el resultado de una de las recetas más elegidas durante el invierno.

Un reconocido chef compartió una técnica que ayuda a potenciar el sabor de los guisos.

Pequeños cambios en la técnica de cocción pueden transformar el resultado de una receta tradicional.

Durante los meses de bajas temperaturas, el guiso se convierte en una de las comidas más elegidas por su capacidad para aportar calor y reunir a la familia alrededor de la mesa.

En invierno crece el interés por consejos y técnicas de cocina que permitan mejorar recetas tradicionales y conseguir platos más sabrosos con ingredientes sencillos. Un reconocido chef británico reveló cuál es el secreto para potenciar el sabor de un clásico plato de invierno y compartió una técnica que puede marcar la diferencia en cualquier receta. Cuando llegan los días de frío, el guiso vuelve a convertirse en uno de los platos favoritos de muchas familias por su temperatura y placer que genera frente a las bajas temperaturas. Este es el mejor truco para hacer un guiso sabroso según el famoso cocinero.

Gordon Ramsay es uno de los chefs más reconocidos del mundo y reúne millones de seguidores en sus redes sociales, donde comparte recetas, técnicas de cocina y consejos prácticos para mejorar todo tipo de preparaciones. Sus videos suelen volverse virales porque muestran procedimientos sencillos que cualquier persona puede aplicar en casa.

Además de enseñar recetas, el experto británico explica la importancia de cada paso del proceso, desde la elección de los ingredientes hasta los métodos de cocción. Sus recomendaciones buscan potenciar el sabor de los platos con técnicas simples que, según asegura, pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

Así es el truco para hacer un guiso muy sabroso Aunque existen recetas para todos los gustos, Gordon Ramsay asegura que el secreto para lograr un resultado lleno de sabor no está en usar más caldo, sino en elegir correctamente las especias y saber cuándo incorporarlas. El chef británico, reconocido con siete estrellas Michelin, explicó en uno de los videos de su canal de YouTube que una buena base aromática permite potenciar carnes, verduras y legumbres sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de caldo industrial.

Según el especialista, esta combinación aporta profundidad, equilibrio y un sabor más intenso durante la cocción:

Chiles rojos y verdes. Pimentón ahumado. Orégano seco. Semillas de comino. Canela molida. Pimienta negra recién molida. Sal marina. Ramsay explica que cada ingrediente cumple una función específica. Mientras el pimentón aporta un toque ahumado, el comino suma calidez y la canela, utilizada en una pequeña cantidad, ayuda a equilibrar la acidez y redondear los sabores del guiso. Para el chef, no alcanza con incorporar las especias directamente a la olla sino que antes de utilizarlas, recomienda tostarlas durante unos segundos en una sartén seca y caliente; este paso permite liberar sus aceites esenciales, intensificando el aroma y el sabor. Asimismo, aconseja molerlas o machacarlas justo antes de agregarlas para conservar todas sus propiedades. Otro aspecto clave es el momento de incorporarlas. Ramsay sostiene que las especias deben añadirse *cuando la carne comienza a dorarse, antes de sumar el vino o el caldo. El calor y la grasa ayudan a distribuir mejor sus aromas, logrando que impregnen todos los ingredientes desde el comienzo de la cocción. Además de la mezcla de especias, Ramsay sugiere desglasar la olla con vino tinto tras sellar la carne para recuperar los jugos caramelizados.