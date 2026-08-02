De la Ligue 1 a la Premier: Valentín Barco se sumó al Chelsea El Colo Barco fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo inglés, tras su paso por Racing de Estrasburgo y el Mundial con la Selección argentina. El lateral suma experiencia en la Premier League y se convierte en refuerzo clave para los Blues, que esperan la vuelta de Enzo Fernández. Por Agregar C5N en









Valentín Barco suma un capítulo en su carrera y ya es parte del plantel oficial del Chelsea.

Valentín Barco fue oficializado como nuevo jugador del Chelsea, tras su paso por Racing de Estrasburgo y su participación como parte del plantel de la Selección Argentina en el Mundial. El lateral izquierdo, que brilló en la Ligue 1, se suma como refuerzo clave para los Blues en plena espera de la vuelta de Enzo Fernández al club. La presentación se realizó en Londres y marca el salto más importante de la carrera del Colo en el fútbol europeo.

La espera terminó y ya es oficial. El Colo Barco será compañero de Enzo Fernández vistiendo la camiseta del club londinense, así lo anunció el propio club en sus redes sociales, que había iniciado la gestión a principios de mayo, la cual no tuvo objeciones ya que el conjunto francés es manejado por el consorcio Blue Co, el mismo que es propietario del Chelsea. "Welcome to Chelsea, Valentin (Bienvenido al Chelsea, Valentín)", anunciaron en un posteo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chelsea FC (@chelseafc) En su comunicado de bienvenida, el club londinense avisó que el Colo Barco firmó contrato hasta 2033, y que no se sumará de inmediato a la pretemporada en Sidney, tendrá unos días más de descanso antes de viajar. El club inglés no dio cifras sobre el pase, dato clave que sigue de cerca Boca, ya que por los derechos de formación le corresponde una tajada de la transferencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chelsea FC (@chelseafc) Resaca del Mundial 2026 Entre los mensajes que aparecieron en la publicación del Chelsea se destacaron aquellos que recordaban el altercado entre el Colo Barco y el jugador inglés Jude Bellingham en el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra por la semifinal. El conflicto se remonta al gol del empate de Enzo Fernández a los 85 minutos. "Les gritó el gol en la cara y lo compran...", escribió un usuario.

Barco, que no había ingresado y permanecía en el banco de suplentes, corrió hacia el campo pero, a diferencia del resto de los suplentes argentinos, se dirigió directamente hacia la zona donde estaban los jugadores ingleses para celebrar frente a ellos, saltando y gritando la conquista. Esa actitud provocó la reacción inmediata de John Stones, que lo empujó con fuerza antes de que el ex de Boca regresara al banco.

Según interpretaron distintos medios británicos, ese episodio habría quedado en la memoria de Bellingham, quien volvió a cruzarse con Barco al finalizar el encuentro. En las imágenes se observa al mediocampista inglés señalar al argentino y golpearlo en la oreja. La reacción generó la intervención de Nicolás Otamendi quien se metió para separar a ambos jugadores y evitar que la situación escalara. Redes sociales Al no haber sido registrada por los árbitros durante el desarrollo del partido, la jugada quedó sin sanción en el momento. Sin embargo, al tratarse de una agresión captada claramente por las transmisiones de la televisión, la FIFA podría revisar el video y evaluar una eventual sanción disciplinaria contra Bellingham antes de que concluya el Mundial 2026.