19 de septiembre de 2026 Inicio
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Mirtha Legrand y una nueva alerta por su salud: qué es una neumopatía y cuáles son las señales de alerta

La histórica conductora se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei. Qué significa la afección, cómo puede manifestarse y cuáles son los síntomas que requieren consulta médica, especialmente en adultos mayores.

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Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Mirtha Legrand y una nueva alerta por su salud: qué es una neumopatía y cuáles son las señales de alerta

La conductora, de 99 años, volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei pocos días después de haber recibido el alta por un cuadro respiratorio. El parte médico informó un “cuadro compatible con neumopatía”. A raíz de este caso, desde iWell se abordó el tema para explicar qué significa, cómo puede manifestarse y cuáles son los síntomas que requieren consulta médica, especialmente en adultos mayores.

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¿Qué es una neumopatía?

La palabra neumopatía no define una enfermedad específica. Es un término general que se utiliza para describir distintas afecciones que comprometen los pulmones.

Puede incluir enfermedades de origen infeccioso, inflamatorio, obstructivo o intersticial, entre otras. Por eso, neumopatía no es sinónimo de neumonía.

La neumonía es una infección pulmonar que puede ser causada por bacterias, virus y, con menor frecuencia, hongos. La neumopatía, en cambio, es un concepto mucho más amplio.

En el caso de Mirtha Legrand, el parte habla de un “cuadro compatible con neumopatía”, sin precisar hasta el momento el tipo de afección pulmonar ni su causa.

Las señales de alerta

Los síntomas dependen de la causa y del tipo de enfermedad pulmonar, pero existen algunas manifestaciones a las que conviene prestar atención:

  • Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
  • Tos persistente o que empeora.
  • Respiración más rápida de lo habitual.
  • Dolor o molestias en el pecho.
  • Fiebre.
  • Debilidad o cansancio marcado.
  • Deterioro repentino del estado general.

Ante una dificultad respiratoria importante, dolor en el pecho, confusión, coloración azulada o grisácea de labios o piel, o un empeoramiento brusco del estado general, se debe buscar atención médica urgente.

Adultos mayores: los síntomas pueden ser diferentes

Este es uno de los principales datos de servicio que deja el caso.

En las personas mayores, una enfermedad respiratoria no siempre se presenta con los síntomas clásicos. Incluso en algunas infecciones puede no haber fiebre.

Un decaimiento repentino, mayor somnolencia, debilidad, pérdida del apetito, respiración acelerada, desorientación o confusión pueden ser señales de que algo está ocurriendo y justifican una consulta médica.

La edad también puede reducir la reserva respiratoria y coexistir con otras enfermedades, por lo que una afección pulmonar puede requerir controles más estrechos.

Cuándo no conviene esperar

En los adultos mayores, un cambio brusco respecto de su estado habitual merece atención.

No hay que esperar necesariamente a que aparezca fiebre. Si una persona mayor comienza repentinamente a respirar con dificultad, está mucho más débil, se muestra desorientada, presenta dolor en el pecho o empeora después de haber atravesado recientemente una infección respiratoria, es recomendable realizar una evaluación médica.

También es importante prestar atención a una reaparición o agravamiento de los síntomas después de una aparente mejoría.

En cuanto a Mirtha Legrand, la información oficial disponible indica que continúa internada para estudios, tratamiento y seguimiento. El próximo parte médico permitirá conocer su evolución y eventualmente precisar el diagnóstico.

La clave para la comunidad: frente a los cuadros respiratorios, y especialmente en adultos mayores, no solo importa reconocer la tos o la fiebre. Los cambios en la respiración, el estado general y el nivel de conciencia también pueden ser señales de alerta.

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