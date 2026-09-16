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"Cambió toda la votación": Ángel de Brito filtró quién ganará Gran Hermano: Generación Dorada

La definición del programa llega con mucha expectativa. El escenario que ningún analista esperaba.

El voto del público resolverá una final que hasta pocas horas atrás parecía tener ganadora asegurada.

El voto del público resolverá una final que hasta pocas horas atrás parecía tener ganadora asegurada.

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Falta poco para la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, y Ángel de Brito sorprendió al revelar en LAM cómo estaba la votación entre las dos finalistas, Yipio y Solange Abraham. El conductor compartió información que recibió sobre la definición y dejó a la vista un giro inesperado en la tendencia del público.

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El mediático comentó cuál es su preferencia personal de los datos que le llegaron. "Yo estoy inclinado por una de las dos participantes. Pero no es la información que tengo", aclaró antes de dar el dato que generó mayor repercusión. Sobre sus preferencias, fue directo: "Entre Yipio y Sol, me gustaría que gane Sol. Me gusta más como participante Sol, porque generó quilombo todo el tiempo, es irritante. A mí Yipio, la verdad, divina todo, pero no me causa ninguna gracia. Y el grupo de Yipio tampoco me gusta".

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el conductor dio a conocer cómo había evolucionado la votación en las últimas horas. Según la información que recibió, Sol Abraham había llegado a la recta final con una ventaja considerable, pero el panorama se modificó de manera abrupta. "Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo", afirmó De Brito, dando cuenta de un vuelco en la tendencia a pocas horas del cierre.

Al momento de hacer el análisis, el conductor también señaló el peso que suele tener el voto uruguayo en los realities con votación abierta. Recordó que las dos ediciones anteriores tuvieron ganadoras uruguayas y explicó que ese país participa activamente en este tipo de definiciones, al igual que Paraguay y otros países de la región.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la final de Gran Hermano

De Brito subrayó el impacto de los votantes uruguayos en las definiciones de los realities argentinos con votación abierta. "Están votando los uruguayos que deciden sobre GH y sobre todo los realities con votación. Esto nos pasaba mucho en el Bailando también. Uruguay votaba, votaba Paraguay, votaban varios países, pero les gusta mucho votar en los concursos", explicó. Sin embargo, aclaró que las ganadoras uruguayas de ediciones anteriores no se impusieron exclusivamente gracias al voto proveniente de ese país.

El dato central del análisis fue el giro en la tendencia. Según la información que manejaba el conductor, Sol Abraham llegó a tener una ventaja amplia y contundente en las horas previas, pero esa distancia se cerró de manera que nadie esperaba. "Hoy las votaciones van empatadas", afirmó De Brito, dejando abierta la definición para las horas finales de votación.

Con ese panorama, la gran final de Gran Hermano Generación Dorada llega a su tramo decisivo sin un resultado que se pueda anticipar. Yipio y Solange Abraham son las dos participantes en carrera y el público tendrá la última palabra hasta el cierre de la votación.

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