Los detalles de la visita del papa León XIV, entre la preocupación por los jóvenes, el trabajo y "la necesidad de encuentro"

A menos de dos meses de la llegada del Pontífice a la Argentina los comités de organización de la iglesia y los Estados trabajan a contrarreloj. La mirada papal sobre la realidad social y económica del país y la región genera mucha expectativa por estas horas. La apuesta por que su llegada ayude a "generar conciencia y fraternidad en todos los sectores".

Avanza la organización por la visita del Papa León XIV a la Argentina para el próximo 8 de noviembre y si bien parte de la agenda se hizo pública en las últimas semanas-con reuniones entre los organizadores por parte de la Iglesia local y el Ejecutivo nacional mediante- hay muchos detalles que se siguen sumando hora tras hora.

Mucha información se da en la medida que la Secretaría de Estado del Vaticano junto con la Secretaría del Estado nacional que encabeza Karina Milei desarrollan el organigrama y las recorridas de la máxima autoridad de la iglesia.

Una semana atrás hubo una agenda muy activa en la Santa Sede que impactó en la actualidad del país. Una reunión importante entre el Papa y dirigentes de la CGT como Cristian Gerónimo y Gerardo Martínez junto con Alejandro Gramajo de la UTEP y el ex titular de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja generaron repercusión y la expectativa por la mirada papal sobre la realidad económica nacional.

A nivel local destacan que León XIV reciba a todos, y saben que la premisa de la secretaria de Estado del Vaticano es fortalecer el encuentro y la búsqueda de paz entre diversos sectores según le dijeron a este medio. Un actor clave con vínculo entre todos esos espacios mencionados hasta acá resume: “Esa diplomacia que tiene dos mil años, suele estar por encima de todo. León XIV sabe de la realidad de américa latina porque vivió 20 años en Perú. El Papa recibe mucha información de la Argentina a través de su secretaría de Estado. Sabe lo que pasa con la vida social de nuestra región, lo que pasa con los más pobres, los ancianos”.

Hay preocupaciones que la iglesia local sigue teniendo y eso lo afirman en los diversos sectores que la conforman. La falta de trabajo y las adicciones en la juventud son preocupaciones centrales que según le dijeron distintos representantes con trabajo territorial de la iglesia a C5N “por eso queremos que la venida del Papa nos ayude a reconstruir la fraternidad en nuestra sociedad y que todos tomemos conciencia de estos temas”.

Y agregan que la búsqueda es que esta visita sirva para ponerse por encima de “la grieta y de las divisiones. Hay un profundo deseo de que el Papa nos ayude a reconstruir los vínculos sociales y a volver a escuchar la palabra del pastor y nos renueve la fe. Y sobre todo la posibilidad de volver a encontrarse en una celebración masiva y en un mismo lugar aun siendo distintos. Además, él quiere encontrarse con todos en todo momento”.

En relación a este punto este medio supo que el encuentro que se está preparando con el mundo del trabajo va a contar con todos los sectores: empresarios, gremios, organizaciones sociales y economistas. Ese encuentro será el 9 de noviembre y se va a realizar en la Universidad Católica Argentina (UCA). Lo que se da por descartado a pesar de las especulaciones de los últimos días es que pueda existir un encuentro con ex presidentes argentinos.

Los preparativos

Dentro de los representantes eclesiásticos hay una mesa conformada que es la que está en contacto permanente con las autoridades nacionales a medida que se acerca la fecha de la visita.

Ese espacio de trabajo es la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita que está encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, e integrada por Monseñor Raúl Pizarro, el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva, Monseñor Jorge Eduardo Scheinig y Alejandro Musolino. Más los sacerdotes Matías Taricco, subsecretario general de la Conferencia Episcopal y Máximo Jurcinovic, director de comunicación del Episcopado.

"Estamos dando lo mejor de nosotras, esperando a alguien muy especial"



Un grupo de monjas, en Córdoba, produce 400.000 hostias para recibir al Papa León XIV



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Sobre los preparativos C5N habló con Jurcinovic que adelanto la cantidad de consultas que reciben todos los días mientras se confirma la agenda: “La gente tiene muchas ganas de movilizarse. Estamos recibiendo consultas de todo el país con personas que están buscando donde alojarse y como llegar a los lugares donde va a estar el Papa. Con respecto a los voluntarios ya tenemos más de 10 mil. Nos escriben personas con discapacidad para ver el formato de cada actividad para saber de qué manera podrán participar. También músicos y artistas de todo el territorio que quieren aportar y ser parte. Hay mucho entusiasmo”.

Habrá una parte protocolar en su llegada a Ezeiza que después continuara en Casa Rosada con el Presidente y los diplomáticos como se hace siempre en todas las visitas del Papa a cualquier parte del mundo. “Habrá un momento en el que estará con personas con discapacidad”-mientras se aguarda confirmación de si esa actividad se realizara en el Pequeño Cottolengo Don Orione- y una visita a la cárcel de Devoto en la Ciudad de Buenos Aires.

También tendrá un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles sobre avenida del Libertador donde previamente dará la primera misa multitudinaria en el país-habrá una también en Córdoba y otra en Lujan-. El otro encuentro importante, destacan que será “con sacerdotes y representantes consagrados de la iglesia”.

“Es un evento religioso, pero tiene un trabajo como si fuese un G20. Todos los Estados, provinciales, nacional, municipios están muy comprometidos trabajando para que esta visita salga bien. Con muchos recursos, efectivos y predisposición puesta a disposición para toda la logística”, agregó el titular de comunicación de la Episcopal.

Por estas horas quedan algunas dudas sobre los representantes locales que estarán en cada una de las actividades que comprendan a la gira papal. El Gobierno debe resolver en los próximos días toda la organización de quien estará en cada evento por parte de la dirigencia política. Ya hay confirmaciones con algunas de las actividades protocolares donde se sabe que habrá diputados y senadores nacionales de todos los espacios políticos y también la confluencia de las autoridades nacionales con las de la provincia de Buenos Aires y el gobernador Axel Kicillof en el último tramo de la visita del Pontífice a la Argentina, el 11 de noviembre en Lujan.

Se espera como un buen signo que en el Palacio Libertad donde se hará parte protocolar haya dirigentes de todos los gobiernos y distintos legisladores de diferentes espacios. Pero todo eso la iglesia lo deja en manos de la clase política.

“Sería algo bueno para todos los argentinos. En el encuentro con el cuerpo diplomático del Vaticano esperamos que estén los gobernadores, legisladores y dirigentes de todos los sectores. Más allá de las diferencias que pueda haber si el Papa nos ayuda a ponernos por encima de todo un ratito y están todos juntos escuchando la voz de alguien que nos puede inspirar sería muy positivo”, completó el sacerdote.

El Papa visita el país a un año de la carta a la UIA

El 13 de noviembre del año pasado León XIV le mando una carta a la UIA para la 31ª Conferencia Industrial de Argentina este 13 de noviembre exhortándolos a trabajar en una economía en favor del bien común siguiendo el ejemplo del “siervo de Dios Enrique Shaw y la doctrina social de la Iglesia”.

“Este espacio nos ofrece, en el marco del Jubileo de la Esperanza, una entrañable ocasión para reconocer que la economía y la empresa, cuando se orientan al bien común, pueden y deben ser motores de futuro, de inclusión y de justicia”, expresó el Pontífice.

Enrique Shaw, empresario argentino “que entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”, dijo y agregó que “su liderazgo se distinguió por la transparencia, por la capacidad de escucha y por el empeño para que cada trabajador pudiera sentirse parte de un proyecto compartido”.

Shaw, el empresario a quien el papa Francisco autorizó beatificar en 2021 según dijo León en esa carta “promovió salarios justos, impulsó programas de formación, se preocupó por la salud de los obreros y acompañó a sus familias en sus necesidades más concretas. No concebía la rentabilidad como un absoluto, sino como un aspecto importante para sostener una empresa humana, justa y solidaria”.