La revolución de la IA en los próximos 10 años: convivencia con robots, reconversión laboral y aulas inteligentes

Las advertencias sobre una posible extinción de los humanos reabrieron el debate sobre el impacto de los avances de la inteligencia artificial. Los especialistas marcan que habrá cambios profundos en varios aspectos de la vida cotidiana.

Jacob Coxon reabrió el debate sobre los avances de la inteligencia artificial , el impacto en la vida cotidiana y la transformación de la relación de los seres humanos con la tecnología. Tras renunciar a Anthropic, una de las empresas líderes en desarrollo de la IA, el investigador informático preocupó a la comunidad internacional al advertir que estos sistemas podrían terminar con la humanidad antes de 2030.

Algunos piensan que sus dichos ocurrieron por una conveniencia de marketing y otros creen que fueron por la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. También un grupo, el más catastrofista, alerta que el pronóstico se cumplirá frente a la pérdida del control de los seres humanos sobre la IA. Lo cierto es que las afirmaciones volvieron a poner en la mesa los efectos del desarrollo de estas automatizaciones inteligentes y los cambios de cara a los próximos 10 años.

En el ámbito cotidiano, la respetada consultora singapurense Manochi, especializada en el consumo en el entorno digital, marcó en un informe que hay 2.420 millones de usuarios en el mundo que utilizan la IA generativa , lo que representa el 29,2% de la población total. Se trata del uso más frecuente entre el público en general y se refiere a la creación de textos, fotos y videos, además de respuestas a diferentes consultas.

El uso de la herramienta en la vida diaria y laboral, instalada en varios casos como una rutina, plantea las modificaciones que puede llegar a haber en los próximos 10 años. "Habrá un cambio muy grande. En materia de tecnología, habrá cada vez más aplicaciones, cada vez se podrán hacer más cosas por nosotros y los robots se incorporarán en nuestro día a día" , resumió Belén Ortega , especialista en IA, en diálogo con C5N.

En tal sentido, la experta se refirió al impacto en los trabajos: "Habrá una reconversión laboral. Hay que empezar a estudiar IA y buscar habilidades blandas que están dormidas y desarrollarlas. El futuro del trabajo será de aquellos que puedan prestar una solución con sus habilidades blandas teniendo en cuenta de qué se trata la IA , sabiendo supervisarla en un puesto de trabajo, un emprendimiento o un negocio de uso tecnológico".

En tanto, se refirió a los cambios que se esperan en el sector educativo. "Veo que habrá aulas inteligentes a nivel mundial, que significa que los docentes estén capacitados para transformar un aula tradicional como tenemos en la Argentina para que sea un lugar donde los alumnos desarrollen sus habilidades blandas con los docentes y puedan desarrollar IA, programación y sus derivados para que salgan con todas las herramientas porque serán los empresarios y políticos del futuro", expresó.

La inteligencia artificial crece a pasos agigantados.

En este marco, mencionó la repercusión en la salud: "Es uno de los grandes aspectos. De hecho, hay un desarrollo en China que se trata de una máquina como si fuese un tomógrafo para hacerse los estudios ahí, en un solo lugar. Ya no será necesario ir a hacerse exámenes, sino que es un escaneo general para analizar la salud y dar indicaciones, mientras que también transmite automáticamente los resultados. Eso sería espectacular para atajar enfermedades a tiempo. También a nivel cirugía se están haciendo un montón de avances para reducir la tasa de mortalidad".

Por su parte, Elisandro Santos, también especialista en IA, sumó los análisis de distintas instituciones tras un desarrollo de Google. "El modelo AlphaFold logró hacer el desdoblamiento molecular de las proteínas y lo liberaron al mercado. Hoy hay laboratorios y empresas que trabajan con esa información para crear fármacos a enfermedades que hoy no tienen cura o el tratamiento que tienen es un tratamiento paliativo. En los próximos años se escuchará enfermedades que desaparecerán por el avance de la IA", señaló.

En tanto, Santos ejemplificó con una ciudad experimental: "Una de las cosas más posibles es que los agentes de IA serán mucho más autónomos. Será como una especie de compañero virtual que potenciará y ayudará en el día a día, además de que habrá sociedades inteligentes y situaciones interconectadas. Hay un caso interesante que podría ser una especie de plausible a futuro que es el proyecto de una marca de autos en montañas de Japón, llamado Woven City, que se lo considera la ciudad del futuro".

"Es una especie de experimento viviente en el que viven científicos en un laboratorio y las calles, las casas y los autos están interconectados con la IA. Por ejemplo, cuando la ciudad detecta que se acumuló basura en una parte, manda un auto autónomo a levantar la basura. Cuando advierte que las plantas se están secando en un lugar, las riega automáticamente. Tal vez, la IA pasará a ser infraestructura y será una capa más del ser humano y del uso cotidiano como el WiFi y el Bluetooth", agregó.

Los robots, el próximo paso

Por otra parte, Ortega marcó que el siguiente salto serán los robots en la vida cotidiana: "De hecho, Tesla está haciendo un robot para distribuir en Estados Unidos en 2027. La empresa mostró que pueden cocinar, cuidar, estar con los adultos mayores y todo lo que pueden hacer las personas. Al principio podrán acceder muy pocos y después habrá una masificación y una producción masiva. Al haber tanta competencia entre marcas, luego bajará el costo y por eso también el precio de venta, lo que llevará a que sea adquirible por todas partes".

Asimismo, mencionó la comercialización en grandes centros de compra. "Se busca que pueda comprarse directamente en un supermercado y esté al alcance de las personas. Para 2031, Elon Musk predijo que habrá más robots que humanos en el mundo pero hay que tomarlo con pinzas y ver cómo se desenvuelve todo", subrayó.

Los especialistas esperan una convivencia con los robots.

Por otra parte, Santos señaló que podrían eliminarse los gestores de compras como uno de los próximos pasos de la IA: "En Estados Unidos se están haciendo pruebas de conexiones directas entre ChatGPT y supermercados o plataformas de comercio electrónico. Entonces, se habla de que en un futuro podrían desaparecer los intermediarios. Por ejemplo, en vez de entrar a una plataforma de viajes y comprar un vuelo de una aerolínea, probablemente el día de mañana esa aerolínea esté conectada directamente a ChatGPT y se compre ahí".

"Por otro lado, hoy en día si llamás a ChatGPT, habla casi en simultáneo y esa conversación será cada vez más natural y vamos a tender a hablarle en vez de escribir. Hay dispositivos que funcionan como un celular pero sin escribir nada y simplemente con indicaciones, como prender la cámara, pedir un auto de aplicación o poner una canción", añadió el especialista.

El sedentarismo cognitivo, el gran riesgo

Por otro lado, Ortega apuntó que debe evitarse la pasividad mental: "El gran riesgo es confiar 100% en la IA y pensar que tiene emoción, criterios, ética y que es mágico e infalible. Si se cae en eso, se caerá en un sedentarismo cognitivo. Mal utilizada y con el 'se lo delego a la inteligencia artificial porque sí' puede llevar a una situación sin retorno, por lo que no podremos tener la capacidad de educarnos y progresar".

En este marco, Santos remarcó que los niños no deben utilizar sistemas que puedan crear contenidos automáticamente. "No se los debería dejar ya que están en una edad en la que deben formarse, hacer conexiones cerebrales, razonamiento y no enseñarle a que le pregunte a una máquina en vez de hacer un ejercicio", recalcó.

También lanzó una advertencia sobre el aspecto laboral: "Hay muchos empleos que desaparecerán pero muchos más tendrán que transformarse y el humano es muy resistente al cambio y la adaptación. Hay que empezar a prever esto y cada uno ver en su profesión, rubro y negocio cómo está impactando la IA para que no sea cosa que en 5 o 10 años las personas no sean desplazadas por la IA o muy probablemente por otra persona que haga lo mismo pero que sepa utilizar la IA para ser 10 veces más efectivo, rápido y económico".