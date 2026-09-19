La Casa Rosada prueba la capacidad de pulsear de sus operadores judiciales

Los expedientes de $Libra y el FMI tendrán nuevas definiciones, mientras avanzan movimientos en causas que preocupan al Gobierno, como ANDIS y el patrimonio de Manuel Adorni.

La capacidad de pulsear de los operadores judiciales del gobierno volverá a ponerse a prueba en estos días a partir de presentaciones realizadas en casos sensibles como $Libra y el FMI, y de movimientos que se darán en causas que la Casa Rosada mira de reojo, como ANDIS y el expediente por enriquecimiento ilícito que se le sigue a Manuel Adorni , el exrockstar del mundillo libertario.

Los detalles de la visita del papa León XIV, entre la preocupación por los jóvenes, el trabajo y "la necesidad de encuentro"

El encargado de seguir los expedientes es el viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola . Tiene diálogo directo con la mayoría de los jueces y, por supuesto, un vínculo de extrema confianza con el ministro de Justicia, Juan Mahiques. Es, además, el apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional.

“Es un muchacho que dialoga mucho, es explícito, dice lo que quiere”, lo definió un conocedor de los laberintos tribubalicios. “Entendió rápido cuáles eran sus posibilidades y así aplicó un método que podría definirse como el método ‘de contado’”, señaló la fuente que luego explicó: “El hombre te da y quiere que le pagues ya”. Así explica cómo consiguió fallos favorables para el gobierno, por ejemplo, firmados por Pablo Bertuzzi en las horas posteriores a la que fue confirmado como juez de la Cámara Federal porteña. “El cobro en cuotas, puede olvidarse en el futuro”, sintetizó.

En los pasillos del poder cuentan, por ejemplo, que fue el hombre que les adelantó a los hermanos Milei que los querellantes de la causa $Libra serían apartados del expediente. Se trata del caso en el que se investiga si el mandatario recibió algo a cambio de postear el contrato del criptoactivo que multiplicó rápidamente su valor a partir del mensaje del presidente y luego se desplomó tras un aparente “tirón de alfombra”, que significó que unos pocos inversores con información privilegiada se quedaran con el dinero de muchos.

En ese expediente se dará la primera pulseada: las víctimas reclaman volver a ser querellantes. Un grupo está representado por el abogado y diputado nacional Juan Grabois, y otro está encabezado por el especialista en criptomonedas Martín Romeo.

Ambos señalaron que el tribunal de apelaciones, además de confirmar su apartamiento, había prejuzgado al señalar que estaba diluida la hipótesis de una maniobra sincronizada entre Milei y sus criptoamigos. Lejos de estar diluida, en el expediente hay pruebas que indican que los teléfonos de Milei y Mauricio Novelli se comunicaron el 14 de febrero de 2025 a la hora del posteo del mandatario.

Otra pulseada se dará en torno al caso en el que se investiga el destino de los más de 50 mil millones de dólares del crédito que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El archivo de esa causa lo decidió la jueza María Eugenia Capuchetti, lo avalaron los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y benefició, entre otros, a Macri, Luis Caputo (exfuncionario de aquel gobierno y actual ministro de Economía) y Federico Sturzenegger (también con participación en los dos gobiernos).

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, reclamó que se anule el archivo y que se reanude la investigación porque faltan pruebas por hacer y existen fuertes indicios de que el dinero de aquel préstamo pudo haberse fugado en perjuicio de las arcas públicas.

“Los señores jueces arbitrariamente desestimaron el cauce investigativo propuesto por la fiscalía; esto impide convalidar las consideraciones realizadas para fundar la resolución impugnada. La encuesta debe profundizarse y, hasta que ello ocurra, cualquier decisión aparece como prematura y, por tanto, sin fundamento”, escribió el fiscal en una apelación que formuló en duros términos.

La Casa Rosada también habrá de monitorear lo que pase esta semana con dos expedientes sensibles:

El martes vence el plazo para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni justifique sus movimientos patrimoniales durante su paso por la función pública. El hombre que se compró una casa en un club, la remodeló por completo y se mudó a poco de asumir la función pública tendrá que convencer al fiscal Gerardo Pollicita de que le crea. De lo contrario, será llamado a indagatoria. Hasta acá, la presión que ejerció la Casa Rosada no dio resultado. En Comodoro Py no descartan que Adorni vaya a pedir una segunda prórroga antes de brindar sus explicaciones.





El miércoles está previsto que Nadia Beller declare por videoconferencia, desde Bolivia, en el caso ANDIS, aquel en el que se investiga el supuesto direccionamiento de contrataciones desde la Agencia Nacional de Discapacidad a cambio de jugosas coimas que habrían llegado a funcionarios públicos. La expareja del ahora detenido Fernando Cerimedo —experto en manipulación de la opinión pública— dijo tener información que él conocía a través de la madre de sus hijos, que fue funcionaria de ese organismo.

Mientras tanto, una resolución que se conoció en las últimas horas dio la pauta de que no todas son buenas noticias en Comodoro Py para los oficialistas y sus aliados: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la queja que presentó Facundo Leal, extitular de ARSAT, contra el procesamiento que pesa en su contra por tenencia de estupefacientes. Se trata de las drogas que encontraron en su casa cuando lo fueron a allanar en un caso de corrupción. También tenía millones de dólares en efectivo y aparatología útil para tareas de espionaje. Una mamushka de delitos.