Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand: "Sigue en..."

La nieta de la Diva volvió a reemplazarla en su programa de los sábados por la noche y dio detalles sobre su salud por primera vez: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es".

La conductora de El Trece, Juana Viale, estuvo al frente del ciclo de su abuela Mirtha Legrand debido a que la Diva sigue internada y con problemas de salud, y por primera vez, dio detalles de cómo se encuentra.

Gladys "La Bomba Tucumana" se puso un chip hormonal y contó los efectos: "Estoy como..."

Para dejar el dramatismo y llevar tranquilidad explicó: “¿Cómo están en sus casas? Sábado hoy. ¿Por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas ”.

“ Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora aventera, ya estaría en todos lados. Todos los médicos le dicen: No, mirá, Chiquita, quedate un ratito ”, sumó.

Y cerró: “Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos. Despreocúpense que está bárbara, ¿eh? Ya toma el té, tiene amigas… Va, está haciendo lío en la clínica la abuela ”.

Internaron a Mirtha Legrand: cuándo se conocerá el próximo parte médico

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo seguimiento médico por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, había sido ingresada el lunes pasado a raíz de una bronquitis.

En las últimas horas, el centro de salud difundió una nueva actualización sobre el estado de la conductora y llevó tranquilidad a sus seguidores. Según el parte médico, Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio y participa activamente de su tratamiento junto a su kinesiólogo.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Sanatorio Mater Dei este viernes 11 de septiembre, si no se producen cambios en su evolución, el próximo parte médico será emitido el lunes 14 de septiembre.