Jóvenes y millonarios es una de las series del momento en Netflix: ¿por qué ganar la lotería puede ser un problema? Una de las producciones cortas que abarcan sobre los diferentes conflictos que tiene un grupo de adolescentes al recibir una noticia impactante que le cambiará la vida para siempre.







Una miniserie francesa se encuentra en el top ten de las más vistas, se trata de jóvenes y millonarios, disponible ya en Netflix.

La plataforma de streaming Netflix renueva constantemente su catálogo de películas y series con el objetivo de captar la mayor cantidad de usuarios y evitar que migren hacia otras plataformas similares. Entre las nuevas producciones que la rompen en la empresa de la N roja gigante destacan En el barro, el spin-off de El Marginal o la segunda temporada de Merlina, al mismo tiempo, una serie francesa se posiciona entre las más vistas a pocos días de su estreno.

Se trata de “Jóvenes y millonarios”, una de las producciones cortas que abarcar sobre los diferentes conflictos que tiene un grupo de adolescentes al recibir una noticia impactante que le cambiará la vida para siempre. Una miniserie de 8 capítulos sobre un hecho fortuito que complica para siempre la vida y tendrán que afrontar una serie de dificultades que ponen en jaque la estabilidad del grupo.

Sinopsis de Jóvenes y millonarios, la serie que es tendencia en Netflix "Las vidas de cuatro amigos adolescentes de Marsella se convierten en un caos después de ganar la Lotería. ¿Quién hubiera imaginado que ser joven y rico podría ser una pesadilla?”, detalla la sinopsis de la plataforma. Esta historia sigue a cuatro adolescentes oriundos de la ciudad de Marsella que están a punto de finalizar sus estudios, que descubren que ganaron un premio de 17 millones de euros en la lotería, pero eso trae consigo varios problemas.

Los flamantes millonarios, al ser menores de edad, no pueden retirar su premio por sí solos, por lo que comienzan a analizar opciones para poder cobrar el premio y eso conlleva conflictos de intereses. El grupo deberá afrontar las responsabilidades que llegan de manera abrupta y las tentaciones que les provocan saber que son millonarios y poder gastar el dinero en lujos.

jovenes-y-millonarios-serie-netflix Tráiler de Jóvenes y millonarios Embed - JOVENES Y MILLONARIOS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 13 Agosto/25 - NETFLIX Reparto de Jóvenes y millonarios El elenco de esta serie está compuesto por Abraham Wapler que interpreta a Léo, Malou Khebizi da vida a Samia, Calixte Broisin-Doutaz protagoniza a David, Sara Gançarski interpreta a Jess y Jeanne Boudier como Victoire.

jovenes