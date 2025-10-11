11 de octubre de 2025 Inicio
Mapa de la ciclogénesis: cómo avanzarán las lluvias y tormentas en Buenos Aires y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por precipitaciones intensas y viento para gran parte del territorio, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas. 

La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas.  

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para gran parte del centro y norte de Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las lluvias avanzarán durante la jornada del sábado en ciertos sectores y, se intensificarán de cara al domingo 12 de octubre. ¿A qué hora llega el mal tiempo?

Vuelven las lluvias y tormentas durante el fin de semana. 
Cambió el pronóstico y es inminente el arribo de una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas

Durante el fin de semana avanzará un proceso de ciclogénesis en la Argentina, principalmente en la región de La Pampa y Buenos Aires, como consecuencia del ingreso de un sistema de baja presión desde el océano Pacífico, informó Meteored.

En esa línea, añadieron que "a lo largo de este sábado comenzará a reorganizarse, profundizarse y avanzar por el centro del país, en un proceso de ciclogénesis que impulsará un frente frío a desplazarse hacia el norte argentino".

Las localidades más afectadas por las lluvias y tormentas en Buenos Aires, serán Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Tres Arroyos y Claromecó . Durante la tarde y la noche del sábado se prevén tormentas aisladas, algunas localmente intensas, en el centro y norte bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, con posibilidad de granizo y ráfagas fuertes, especialmente entre las 18 y la medianoche en el AMBA.

Vuelve la ciclogénesis a Buenos Aires: seguí el mapa de las lluvias y tormentas

Alerta meteorológica amarilla por tormenta y viento: las localidades afectadas

  • Buenos Aires: Brand Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso -Brand Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó -Brand General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo -Brand General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo -Brand Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist -Brand Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell
  • La Pampa: toda la provincia.
  • Río Negro: Brand Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta -Brand Avellaneda - Pichi Mahuida
  • Santa Fe: Brand Caseros - General López- Brand Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
  • Entre Ríos: Brand Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala - Uruguay.
  • Córdoba: toda la provincia.
  • San Luis: toda la provincia.
  • Santiago del Estero: Brand Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina - Sarmiento -Brand Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno - Pellegrini
  • La Rioja: Brand Chamical - General Belgrano - General Ocampo
  • Mendoza: Brand General Alvear - Zona baja de San Rafael -Brand Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa
  • San Juan: Brand 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil -Brand Cordillera de Iglesia.
