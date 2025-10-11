Mapa de la ciclogénesis: cómo avanzarán las lluvias y tormentas en Buenos Aires y el resto del país El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por precipitaciones intensas y viento para gran parte del territorio, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Por







La provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para gran parte del centro y norte de Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las lluvias avanzarán durante la jornada del sábado en ciertos sectores y, se intensificarán de cara al domingo 12 de octubre. ¿A qué hora llega el mal tiempo?

Durante el fin de semana avanzará un proceso de ciclogénesis en la Argentina, principalmente en la región de La Pampa y Buenos Aires, como consecuencia del ingreso de un sistema de baja presión desde el océano Pacífico, informó Meteored.

EL TIEMPO PARA HOY EN #AMBA:



Nubosidad variable e incrementando al atardecer. Tornándose ventoso en la tarde. Hacia la noche se espera el desarrollo de tormentas aisladas, algunas localmente intensas. Máxima 28° C. pic.twitter.com/Z1Xn5YkqEN — Estación Meteorológica Villa Adelina, San Isidro (@MetVillaAdelina) October 11, 2025

En esa línea, añadieron que "a lo largo de este sábado comenzará a reorganizarse, profundizarse y avanzar por el centro del país, en un proceso de ciclogénesis que impulsará un frente frío a desplazarse hacia el norte argentino".

Las localidades más afectadas por las lluvias y tormentas en Buenos Aires, serán Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Tres Arroyos y Claromecó . Durante la tarde y la noche del sábado se prevén tormentas aisladas, algunas localmente intensas, en el centro y norte bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, con posibilidad de granizo y ráfagas fuertes, especialmente entre las 18 y la medianoche en el AMBA.