Mapa de la ciclogénesis: cómo avanzarán las lluvias y tormentas en Buenos Aires y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para gran parte del centro y norte de Argentina. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las lluvias avanzarán durante la jornada del sábado en ciertos sectores y, se intensificarán de cara al domingo 12 de octubre. ¿A qué hora llega el mal tiempo?
Durante el fin de semana avanzará un proceso de ciclogénesis en la Argentina, principalmente en la región de La Pampa y Buenos Aires, como consecuencia del ingreso de un sistema de baja presión desde el océano Pacífico, informó Meteored.
En esa línea, añadieron que "a lo largo de este sábado comenzará a reorganizarse, profundizarse y avanzar por el centro del país, en un proceso de ciclogénesis que impulsará un frente frío a desplazarse hacia el norte argentino".
Las localidades más afectadas por las lluvias y tormentas en Buenos Aires, serán Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Tres Arroyos y Claromecó . Durante la tarde y la noche del sábado se prevén tormentas aisladas, algunas localmente intensas, en el centro y norte bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, con posibilidad de granizo y ráfagas fuertes, especialmente entre las 18 y la medianoche en el AMBA.