Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Netflix vuelve a encabezar el ranking de lo más visto con un estreno que reúne a dos de los personajes más icónicos del cine contemporáneo. Su llegada a la plataforma generó un verdadero revuelo entre los fanáticos de las grandes producciones de acción y fantasía.
Desde su lanzamiento, Godzilla y Kong no solo ha escalado posiciones en el Top 10 global, sino que también ha impulsado debates y teorías entre los seguidores. Parte de su éxito radica en la unión de dos franquicias que, por sí solas, ya tienen millones de adeptos en todo el mundo. La promesa de escenas épicas y enfrentamientos inolvidables ha hecho que muchos usuarios corran a verla apenas apareció en el catálogo.
Sinopsis de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la película que causa furor en Netflix
-Godzilla y Kong - Netflix
La sinopsis oficial reza lo siguiente: Godzilla y Kong se enfrentan a una amenaza colosal escondida en lo profundo del planeta, desafiando su propia existencia y la supervivencia de la raza humana.
Tráiler de Godzilla y Kong: El nuevo imperio
Embed - Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Tráiler oficial 2