Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata El choque de universos y estilos es uno de los grandes atractivos de esta historia, que mezcla espectacularidad visual con una trama cargada de adrenalina.







Netflix vuelve a encabezar el ranking de lo más visto con un estreno que reúne a dos de los personajes más icónicos del cine contemporáneo. Su llegada a la plataforma generó un verdadero revuelo entre los fanáticos de las grandes producciones de acción y fantasía.

Desde su lanzamiento, Godzilla y Kong no solo ha escalado posiciones en el Top 10 global, sino que también ha impulsado debates y teorías entre los seguidores. Parte de su éxito radica en la unión de dos franquicias que, por sí solas, ya tienen millones de adeptos en todo el mundo. La promesa de escenas épicas y enfrentamientos inolvidables ha hecho que muchos usuarios corran a verla apenas apareció en el catálogo.

Sinopsis de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la película que causa furor en Netflix

La sinopsis oficial reza lo siguiente: Godzilla y Kong se enfrentan a una amenaza colosal escondida en lo profundo del planeta, desafiando su propia existencia y la supervivencia de la raza humana.

Tráiler de Godzilla y Kong: El nuevo imperio

Reparto de Godzilla y Kong: El nuevo imperio Alexander Skarsgård: como Nathan Lind

Millie Bobby Brown: como Madison Russell

Rebecca Hall: como la Dra. Ilene Andrews

Brian Tyree Henry: como Bernie Hayes

Shun Oguri: como Ren Serizawa

Eiza González: como Maia Simmons

Kyle Chandler: como Mark Russell

Kaylee Hottle: como Jia