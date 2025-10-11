IR A
Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

El choque de universos y estilos es uno de los grandes atractivos de esta historia, que mezcla espectacularidad visual con una trama cargada de adrenalina.

Netflix vuelve a encabezar el ranking de lo más visto con un estreno que reúne a dos de los personajes más icónicos del cine contemporáneo. Su llegada a la plataforma generó un verdadero revuelo entre los fanáticos de las grandes producciones de acción y fantasía.

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
Desde su lanzamiento, Godzilla y Kong no solo ha escalado posiciones en el Top 10 global, sino que también ha impulsado debates y teorías entre los seguidores. Parte de su éxito radica en la unión de dos franquicias que, por sí solas, ya tienen millones de adeptos en todo el mundo. La promesa de escenas épicas y enfrentamientos inolvidables ha hecho que muchos usuarios corran a verla apenas apareció en el catálogo.

Sinopsis de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la película que causa furor en Netflix

-Godzilla y Kong - Netflix

La sinopsis oficial reza lo siguiente: Godzilla y Kong se enfrentan a una amenaza colosal escondida en lo profundo del planeta, desafiando su propia existencia y la supervivencia de la raza humana.

Tráiler de Godzilla y Kong: El nuevo imperio

Embed - Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Tráiler oficial 2

Reparto de Godzilla y Kong: El nuevo imperio

  • Alexander Skarsgård: como Nathan Lind
  • Millie Bobby Brown: como Madison Russell
  • Rebecca Hall: como la Dra. Ilene Andrews
  • Brian Tyree Henry: como Bernie Hayes
  • Shun Oguri: como Ren Serizawa
  • Eiza González: como Maia Simmons
  • Kyle Chandler: como Mark Russell
  • Kaylee Hottle: como Jia
