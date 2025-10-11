11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué profesiones eligen las personas más mentirosas según la inteligencia artificial

El asistente virtual ChatGPT publicó una lista de profesiones que suelen atraer a individuos con tendencia a mentir de forma compulsiva.

Por
De acuerdo con la inteligencia artificial

De acuerdo con la inteligencia artificial, estas habilidades prácticas se pueden aprender en tres meses y generar nuevas oportunidades laborales.

 

Pexels

La Inteligencia Artificial ChatGPT identificó tres profesiones que suelen atraer a personas con tendencia a mentir de forma compulsiva, señalando cómo estas carreras permiten aprovechar su capacidad para manipular información y distorsionar la realidad. Estas personas poseen un talento natural para ocultar la verdad, habilidad que en determinados ámbitos laborales puede resultar ventajosa y convertirse en un recurso estratégico.

La IA hizo un listado sobre los nombres más lindos y dulces para tu bebé.
Te puede interesar:

Qué nombres son los mejores si vas a tener un hijo según la inteligencia artificial

Aunque la mentira suele considerarse un comportamiento negativo, en ciertas profesiones se percibe como una herramienta funcional dentro de la dinámica laboral. ChatGPT destaca que existen tres trabajos específicos donde la habilidad para engañar se integra en el día a día, transformando un rasgo generalmente desaprobado en una ventaja profesional.

Según el análisis de la IA, la tendencia a manipular la verdad en estos empleos se normaliza y se utiliza para alcanzar objetivos específicos. Esto demuestra que, en determinados contextos, la capacidad de distorsionar la realidad puede convertirse en un recurso valioso, convirtiendo a la mentira en un componente estratégico de la actividad profesional.

IA Habilidades
De acuerdo con la inteligencia artificial, estas habilidades prácticas se pueden aprender en tres meses y generar nuevas oportunidades laborales.

De acuerdo con la inteligencia artificial, estas habilidades prácticas se pueden aprender en tres meses y generar nuevas oportunidades laborales.

Cuáles son las profesiones que tienen a las personas más mentirosas según la IA

Los recientes análisis impulsados por la Inteligencia Artificial (IA) resaltan cuáles son, supuestamente, las profesiones con mayor tendencia a la deshonestidad o donde la mentira se utiliza como herramienta clave para alcanzar objetivos. Aunque no se trata de un único estudio definitivo sobre la honestidad laboral, la tecnología permite identificar patrones en áreas donde la persuasión extrema, la manipulación de la información y los conflictos de interés son frecuentes, mostrando un alto incentivo para la falta de transparencia.

Según diversos reportes y tendencias destacadas por la IA, las ocupaciones con mayor riesgo de fomentar la deshonestidad se concentran en tres categorías principales: políticos, vendedores y especialistas en finanzas. Estos roles comparten un elemento común: el beneficio personal o institucional que puede derivarse de la alteración de la verdad o de la omisión de información relevante.

En el caso de la clase política, la profesión de político se presenta como un terreno propicio para la falta de honestidad, donde la capacidad de acomodar discursos se convierte en una herramienta esencial para obtener apoyo, justificar errores o manejar narrativas. La recompensa no es solo económica, sino que también incluye poder, lo que incrementa el incentivo para mentir estratégicamente.

IA Habilidades
Debido a la constante evolución del mundo digital, el ámbito laboral exige cada vez más profesionalización por parte de los individuos.

Debido a la constante evolución del mundo digital, el ámbito laboral exige cada vez más profesionalización por parte de los individuos.

Los representantes de ventas y los comerciales conforman otro grupo con alta exposición a la deshonestidad. La presión por cerrar tratos y alcanzar metas económicas puede llevar a exagerar cualidades o minimizar defectos de un producto o servicio, aprovechando la inexperiencia del comprador para asegurar la transacción.

El sector financiero también se muestra vulnerable. Especialistas en finanzas, asesores y agentes de bolsa gestionan información sensible de individuos o empresas, y la posibilidad de obtener beneficios sustanciales mediante maniobras éticamente cuestionables o manipulando datos convierte a esta área en un entorno propenso a la deshonestidad.

Detective

Otros roles vinculados a la persuasión extrema incluyen detectives encubiertos, que adoptan identidades falsas para ganar confianza, y profesionales de servicio al cliente que utilizan la manipulación para lograr que los clientes adquieran productos o servicios adicionales. Estos trabajos dependen de la alteración de la verdad para cumplir objetivos, aunque no siempre con fines malintencionados.

Es importante comprender que esta clasificación no evalúa la moral de manera directa, sino que se basa en patrones de comunicación, incentivos económicos y dinámicas de poder observados en grandes volúmenes de datos. La Inteligencia Artificial simplemente señala las profesiones donde la duplicidad estratégica puede ofrecer ventajas significativas, planteando un desafío ético sobre cómo ciertas ocupaciones pueden influir en el comportamiento humano.

Noticias relacionadas

tomo postura: la inteligencia artificial revelo de que pais son realmente las arepas

Tomó postura: la inteligencia artificial reveló de qué país son realmente las arepas

En Argentina se celebran numerosas festividades religiosas.

Qué celebraciones religiosas convocan más gente en Argentina según la inteligencia artificial

La joven tiene riesgo de perder uno de sus ojos.

Operaron en el Garrahan a la alumna herida en la explosión de un experimento en Pergamino

Conocé los pasos a seguir.

Última oportunidad para sacar la ciudadanía española: se termina la Ley de Nietos

Las llamas también alcanzaron a varios autos de los turistas. 

Córdoba: un auto se prendió fuego en las Altas Cumbres y desató un voraz incendio en un Parque Nacional

play

Triple femicidio de Florencio Varela: se conocieron las imágenes del interior de la casa del horror

Rating Cero

Justamente, en octubre de este año se estrenó una película estadounidense que promete poner los pelos de punta y mantener a los espectadores al borde del asiento
play

Esta película de terror psicológico llegó a lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Tras pasar un mes internado, Thiago volvió a su casa y continúa su recuperación. 

Nacho reveló cómo se encuentra Thiago tras recibir el alta: "No recordaba nada"

Ricky Montaner y Stefi Roitman están atravesando un mal momento personal.

Una de las parejas más queridas del espectáculo reconoció que está en crisis

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

últimas noticias

San Luis renovará su representación: Tres bancas estarán en disputa en las Elecciones 2025, con una contienda que combina oficialismo, oposición e izquierda.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en San Luis

Hace 12 minutos
Como en todo el país, la Libertad Avanza y Fuerza Patria concentran la principal disputa política en la provincia.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Catamarca

Hace 13 minutos
La joven tiene riesgo de perder uno de sus ojos.

Operaron en el Garrahan a la alumna herida en la explosión de un experimento en Pergamino

Hace 22 minutos
Conocé los pasos a seguir.

Última oportunidad para sacar la ciudadanía española: se termina la Ley de Nietos

Hace 29 minutos
El entrenador deberá definir al reemplazante de Enzo Fernández.

Nueva baja para la Selección argentina: uno de los campeones del mundo fue desafectado por lesión

Hace 39 minutos