Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

Este contenido desató gran repercusión en redes sociales y llamó la atención de quienes buscan conocer la historia detrás de uno de los artistas destacados.

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.

Netflix incorporó a su catálogo un documental sobre uno de los artistas más destacados del trap argentino que rápidamente se ubicó entre lo más visto de la plataforma. El gigante del streaming estrenó Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, una producción que recorre la trayectoria del referente musical nacido como Mauro Ezequiel Lombardo y su camino hacia el histórico show en el estadio de River.

La cinta presenta una particularidad que la distingue, ya que incluye testimonios de músicos cercanos al artista como Bizarrap, YSY A, Neo Pistea y Nicki Nicole, quienes aportan su mirada sobre la evolución del cantante. Con una duración que explora tanto aspectos biográficos como los preparativos para su debut en uno de los escenarios más emblemáticos del país, el documental ofrece registros visuales desde su infancia hasta su consolidación como máximo exponente del género urbano en Argentina.

La producción mezcla material de archivo familiar con el seguimiento de momentos clave en la carrera del músico, presentando una narrativa que transita entre sus orígenes, los desafíos que enfrentó y su transformación profesional. Netflix apuesta nuevamente por el formato de documental musical que explora la vida de celebridades contemporáneas, ofreciendo a los suscriptores una mirada sobre el fenómeno del trap argentino y su principal representante.

Duki

Sinopsis de Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, el documental furor de Netflix

Rockstar: DUKI desde el fin del mundo construye su relato a través de dos líneas temporales que se entrelazan durante todo el metraje. Por un lado, presenta el recorrido biográfico del cantante desde su infancia hasta convertirse en la figura dominante del trap nacional, incluyendo videos caseros que lo muestran días antes de cumplir 5 años.

Por otro, documenta los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River, donde la conferencia de prensa interrumpida por la angustia del artista funciona como disparador emocional de toda la propuesta. El documental reúne exclusivamente testimonios de su círculo más íntimo: su familia, su equipo de trabajo y músicos allegados que acompañaron su trayectoria.

La producción repasa momentos determinantes como su victoria en El Quinto Escalón, la competencia de freestyle que también vio surgir a Wos, Paulo Londra y Trueno, y su posterior profesionalización durante la pandemia. A través de las declaraciones del propio Duki, su madre Sandra Quiroga, su pareja Emilia y Federico Lauría, CEO de Dale Play, se construye un relato controlado que explora sus logros presentes mientras deja los conflictos y demonios personales en el pasado, ofreciendo una perspectiva oficial sobre su ascenso en la escena musical argentina.

Duki

Tráiler de Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Embed - Rockstar: DUKI desde el fin del mundo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

  • Duki (Mauro Ezequiel Lombardo)
  • Sandra Quiroga (madre de Duki)
  • Emilia Mernes
  • Bizarrap
  • YSY A
  • Neo Pistea
  • Nicki Nicole
