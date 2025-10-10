IR A
IR A

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Su llegada al gigante del streaming promete atraer tanto a los fanáticos nostálgicos como a una nueva audiencia.

Una icónica película arribó a Netflix.

Una icónica película arribó a Netflix.

Miramax

Netflix incorporó a su catálogo un contenido que se quedó con la atención de quienes buscan entretenimiento que mezcle risas y momentos de tensión. La plataforma sumó Una película de miedo, una comedia que se burla de los grandes clásicos del género de terror con un humor irreverente que marcó a toda una generación. Este estreno desató gran entusiasmo en redes sociales y confirmó el interés por las producciones que juegan con los códigos del cine de horror.

Esta película brasileña es tierna y conmovedora.
Te puede interesar:

Está en Netflix, es una película brasileña y gira en torno al rol importante de las mascotas en los malos momentos

Esta cinta, que revolucionó el género de la parodia a principios de los 2000, presenta una propuesta donde los sustos tradicionales se transforman en situaciones muy particulares. Con un elenco que incluye a Anna Faris y los hermanos Wayans, la película construye una narrativa cargada de referencias a exitosos films como Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado, convirtiéndose en un referente para quienes disfrutan del humor absurdo y las sátiras cinematográficas.

Esta producción logra el equilibrio perfecto entre el terror y la comedia, ofreciendo escenas exageradas, personajes caricaturescos y momentos tan inverosímiles que resulta que sea difícil de olvidar. Su llegada al gigante del streaming promete atraer tanto a los fanáticos nostálgicos como a una nueva audiencia que descubrirá por primera vez este clásico de la comedia de terror.

Netflix: sinopsis de Una película de miedo

Una película de miedo arranca con una llamada telefónica amenazante a una joven adolescente que aguarda la llegada de su pareja. Lo que inicia como una situación aparentemente inquietante rápidamente se convierte en una secuencia disparatada que fusiona el humor oscuro con los elementos característicos del slasher, ese subgénero del terror que se enfoca en un asesino que acecha, generando momentos tan ridículos que solo pueden arrancar risas.

La protagonista, Cindy Campbell, junto a su círculo de amigos, oculta un secreto perturbador, el cual se trata de un accidente fatal que terminó con la ocultación del cadáver de un hombre. A partir de ese momento, comienzan a sucederse crímenes y circunstancias absurdas que parodian directamente a películas emblemáticas del género.

La trama avanza entre competencias de belleza, apariciones de un asesino enmascarado y burlas explícitas a producciones como Matrix, El sexto sentido e incluso Titanic. Esta comedia deconstruye los clichés del terror y los transforma en una celebración provocadora donde ningún elemento se trata con seriedad, creando una experiencia cinematográfica única que desafía las convenciones del género con originalidad.

Scary Movie

Tráiler de Una película de miedo

Embed - Scary Movie (2000) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Reparto de Una película de miedo

  • Anna Faris como Cindy Campbell
  • Regina Hall
  • Dave Sheridan
  • Jon Abrahams
  • Marlon Wayans
  • Shannon Elizabeth
  • Lochlyn Munro
  • Cheri Oteri
  • Carmen Electra
  • James Van Der Beek
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta es una de las películas más famosas de Jim Carrey.
play

Netflix la recuperó, actúa Jim Carrey y no vas a parar de reír

La historia detrás de esta serie en Netflix que tiene espectantes a los amantes del terror
play

Inspiró a las principales películas de terror y ahora salió la serie que cuenta el caso real: este es el estreno de Netflix del momento

Esta película cargada de drama tiene una temática que te hará emocionar.
play

Esta película cargada de drama con una temática que te hará emocionar llegó a Netflix y alcanzó lo más visto: cuál es

La producción explora en profundidad temas como la memoria, la moralidad y la culpa.
play

Es un drama psicológico y lo tenés que ver si te gustó Incontrolables

Las series en Netflix que son furor.
play

Esta serie española tiene comedia, es para toda la familia y se mantiene en tendencias de Netflix: cuál es

Ahora llegó a la gran N roja una película de terror psicológico.
play

Cuál es la trama de Alucinaciones, la película de terror que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

play
Una icónica película arribó a Netflix.

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Hace 10 minutos
Olsen y una solicitud a la compañía.

Elizabeth Olsen pidió por una historia particular de Marvel y tiene a todos en vilo: cuál es

Hace 12 minutos
Stephanie Demner impactó con su look urbano.

El look maestro de Stephanie Demner: el equilibrio justo entre el baggy denim y el abdomen descubierto

Hace 13 minutos
En el maquillaje, muchos estilos y productos que marcaron época en décadas pasadas están recuperando protagonismo, mostrando cómo la industria busca inspiración en el pasado para redefinir el estilo contemporáneo. 

Este maquillaje de los ojos fue furor en los 90 y ahora vuelve a estar de moda: cuál es

Hace 14 minutos
A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

Hace 18 minutos