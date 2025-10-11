Cantante y modelo argentino asesinado en México: la impactante hipótesis de la investigación

Federico Dorcaz circulaba en su camioneta cuando fue baleado por dos personas que viajaban en motos. Murió antes de que los servicios de emergencia pudieran asistirlo.

A horas del asesinato de Federico Dorcaz , el hombre de 28 años baleado en México, las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas o intento de robo , aunque la investigación continúa abierta.

Triple femicidio de Florencio Varela: se conocieron las imágenes del interior de la casa del horror

El crimen ocurrió cuando el cantante se desplazaba en su camioneta. Según testigos, fue interceptado por dos motocicletas en las que viajaban los atacantes. Todo indica que los agresores intentaron detenerlo, y ante el intento del joven por escapar, abrieron fuego.

De acuerdo con el reporte policial difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , el hecho se produjo en la lateral del Anillo Periférico , a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza . “Un hombre perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer en un ataque directo”, señala el documento oficial.

Vecinos de la zona contaron que, tras recibir los disparos, Dorcaz trató de huir acelerando el vehículo, pero terminó descendiendo del auto y cayó sobre el pavimento, donde fue encontrado sin vida por los efectivos policiales que llegaron minutos después.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México caratuló el caso como homicidio doloso y analiza las cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen para identificar a los responsables, quienes se habrían dado a la fuga rumbo al Bosque de Chapultepec . Las autoridades no descartan que se tratara de un ataque planificado.

Quién es el modelo y cantante argentino asesinado en México

Federico Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado a tiros mientras conducía una camioneta en la Ciudad de México. La noticia del homicidio fue confirmada por las propias fuerzas de seguridad locales. Hasta el momento, se desconocen los motivos del hecho pero la Justicia tiene la hipótesis de que se trato de un ataque intencionado.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el modelo argentino fue baleado por personas que viajaban en dos motos diferentes. Los homicidas habrían realizado una maniobra de distacción aprovechando el convulso tráfico del Anillo Periférico, dentro de la alcaldía de Miguel Hidalgo, donde fue efectuado el ataque.

A partir del relato de testigos del asesinato, Dorcaz había sido interceptado por las dos motos y aceleró su camioneta Grand Cherokee alquilada para huir. Sin embargo, fue perseguido y baleado. Al bajar del vehículo, colapsó y murió en el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia, en una zona cercana al Parque Lira.

Desde el SSC emitieron un comunicado en el que explicaron que se encuentran analizando el contenido de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los agresores del modelo argentino. Los primeros indicios apuntaron a que los atacantes cruzaron un puente peatonal con rampa hacia el Bosque de Chapultepec tras concretar el crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) asumió la investigación bajo la figura de homicidio doloso y será la responsable de reunir las pruebas que permitan esclarecer los motivos y dar con los responsables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianaavilatw/status/1976628870544773207&partner=&hide_thread=false

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre

— Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

Federico Dorcaz tenía 26 años y había nacido en la ciudad de Mar del Plata. Pero su adolescencia la pasó en España, donde vivió junto a sus padres. A los 18 años empezó a formarse como modelo y cantante. También vivió en Estados Unidos, hasta que se mudó a México.

Desde 2017, Dorcaz empezó a dedicarse completamente a la música al lanzar su sencillo "Kuliyuki". El argentino recientemente asesinado en México buscaba un estilo fusionado entre el pop, rock y sonidos electrónicos, según su propia descripción en Spotify.

Además, Dorcaz estuvo en pareja con Mariana Ávila, una conocida actiz y bailarina mexicana que se volvió famosa en el país después de participar en el reality "Las estrellas bailan hoy".

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió Ávila en su cuenta de X, durante la mañana de este viernes, para despedir a Dorcaz, el modelo argentino asesinado en México.