Hasta el momento solo se había mostrado el exterior de la vivienda donde mataron a Morena, Brenda y Lara. En las últimas horas, se difundieron fotografías del operativo realizado por las fuerzas de seguridad. Cómo sigue la investigación.

Mientras continúan los operativos en el marco del triple femicidio de Florencio Varela, se conocieron las imágenes de la casa del horror donde torturaron y asesinaron a Lara, Brenda y Morena.

Tras hacerse público el crimen, las investigaciones solamente habían sido en el exterior de la propiedad. Durante la súltimas horas del viernes feriado se difundieron las fotos del interior de la vivienda, donde se pueden observar los distintos ambientes.

Una de las principales imágenes muestra un piso de una propiedad antigua, con elementos de limpieza y señaléctica propia de la Policía Científica, dando cuenta de que hay elementos de relevancia para los peritajes.

En el exterior también se ve el patio con ropa colgada en una soga, algo desordenado, con rastros de sangre y con mucha tierra producto del intento de enterrar los cuerpos allí. En las excavaciones lograron incautar trapos y otros elementos que serán puestos bajo investigación para intentar obtener más pistas.

En una de las habitaciones, según se pudo apreciar, había un dinosaurio pintado. La Policía Científica se encargó de realizar rastrillajes con la brigada de perros para tratar de hallar más pistas que ayuden a esclarecer el panorama.

En cuanto al avance de la causa, el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, confirmó que el robo de drogas es el móvil que cada vez cobra más fuerza en la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela. "Estamos recabando la prueba y ahora lo tendríamos un poco más confirmado", señaló luego del allanamiento realizado en la casa de Alex Roger Ydone Castillo, el jefe narco que tiene pedido de captura internacional y señalado como presunto dueño de la droga.

Tras revisar distintas cámaras de seguridad la investigación arrojó la existencia de un cuarto auto, protagonista en el día que se cometió el crimen: "Los otros tres ya fueron secuestrados, hay uno nuevo que lo acabamos de observar nosotros recién cuando nos acaban de venir a mostrar el trabajo que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires".

De esta manera, los investigadores van tras la pista de que Ydone Castillo era el verdadero dueño de la droga que habría desatado el crimen. Por el momento hay nueve detenidos y tres prófugos.

Triple narcofemicidio en Florencio Varela: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén"

El caso del triple narcofemicidio de Florencio Varela sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración indagatoria de Florencia Ibáñez (30), sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro (41). La joven presentó un escrito y respondió preguntas ante la Justicia, donde amplió su versión sobre los hechos y ratificó la participación de su pareja, Alex Roger Ydone Castillo, alias “Diego”, quien permanece prófugo y con pedido de captura internacional.

Según reconstruyó Ibáñez, Alex era el dueño de la droga que desató la masacre. Habló de 300 kilos robados, y no de 30 como había declarado inicialmente Celeste, otra de las imputadas.

brenda lara morena

En su relato, aseguró que fue con su pareja hasta el lugar porque “iban a apretar a unas personas” para que confesaran quiénes habían robado la mercadería y dónde la escondían. Además afirmó que no sabía que los planes eran asesinar a las chicas.

De acuerdo con la investigación, Ibáñez habría permanecido dentro del auto durante el ataque, aunque su rol todavía se encuentra bajo análisis judicial. Los fiscales intentan determinar si actuó como partícipe necesaria o si tuvo conocimiento previo del plan.

La organización detrás del hecho, identificada como “La Nueva Jerusalén”, estaría encabezada por Manuel Valverde, alias “El Abuelo”, señalado como el jefe máximo de la banda. Junto a él, los investigadores ubican en la cúpula a Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco David”, y un cuarto hombre identificado como Luis, hermano de Valverde y alto mando dentro de la estructura.

Hasta el momento, los cuatro permanecen prófugos, con pedidos de captura nacional e internacional. La Justicia mantiene bajo reserva gran parte del expediente, mientras avanza en la búsqueda de los responsables y en la reconstrucción del móvil del triple crimen, que se habría originado por una disputa vinculada al robo de una importante cantidad de cocaína.

El caso, que conmocionó a Florencio Varela y expuso la red criminal que operaba en la zona sur del conurbano, continúa bajo investigación en el fuero federal. Con la declaración de Ibáñez y el nuevo pedido de captura internacional, los investigadores creen estar un paso más cerca de cerrar el círculo sobre una trama de narcotráfico, traiciones y venganza.