José María Muscari reveló cómo se enteró del accidente fatal de Ernestina Pais El director teatral recordó el momento en el que fue informado sobre el fallecimiento, que se produjo por el choque del Tren de la Costa al auto de la periodista en San Isidro. Agregar C5N en









José María Muscari junto a Ernestina Pais. Redes sociales

José María Muscari reveló que se enteró de la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais a través de su hijo, luego del accidente que se produjo cuando una formación ferroviaria embistió a su vehículo en un paso a nivel en San Isidro. El director teatral fue citado a declarar por la Fiscalía como testigo, en el marco de la investigación.

En un comunicado, Muscari contó la sucesión de hechos, en el contexto del choque fatal: "Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro. El lamentable accidente ocurrió a las 19:25. A las 20:30, una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado".

En tal sentido, recordó el momento en el que el hijo de la periodista confirmó el deceso. "A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono. Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio", expresó.

El comunicado de José María Muscari. X (@muscarijoseok) "Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación", concluyó.

En tanto, el director teatral asistió al velatorio de la periodista el domingo, en el que familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós en una ceremonia privada. "En una ocasión como esta no se encuentran muchas palabras. Trato de recordar a Ernestina desde el mayor lugar de alegría que tenía, pero creo que yo y todas las personas que la queríamos y la amábamos todavía no podemos reaccionar", reconoció en diálogo con la prensa.

Por qué José María Muscari puede ser determinante para la investigación sobre la muerte de Ernestina Pais La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar clave para reconstruir los minutos previos al choque fatal con una formación del Tren de la Costa. Ahora, la Fiscalía ordenó peritar el iPhone 16 de la conductora y citó como testigo a José María Muscari. Esta medida judicial se produjo luego de comprobar que en el teléfono figuran múltiples llamadas realizadas por el director teatral mientras la periodista se dirigía a la función de El Divorcio del Año. La principal incógnita es determinar si Pais estaba hablando con Muscari, si intentó responder alguno de sus llamados o cuál fue el contexto de esas comunicaciones antes del accidente. Otro de los ejes centrales continúa siendo el resultado definitivo de los estudios toxicológicos, que todavía permanecen pendientes. Según informó Rodrigo Alegre, la Justicia busca acelerar esos análisis para completar el cuadro probatorio.