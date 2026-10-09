El único "no" de Dalma Maradona a sus hijas: el límite que les puso y que involucra a Diego Maradona

Durante su participación en El Tribunero, el especial futbolero del programa Paren la mano, Dalma Maradona abrió las puertas de su intimidad familiar en una charla distendida, donde habló de los "no" a sus hijas: "Mis dos hijas no tienen ninguna chance de ser de otro cuadro. No, pueden elegir lo que quieran en la vida, ¡pero todo menos eso!"
La hija del ídolo de fútbol aseguró que la pasión por la camiseta de Boca no entra en las cosas que Roma y Azul, de 7 y 4 años, puedan elegir libremente: "Igual están muy contentas de ser de Boca, ¿eh?", dijo la hija mayor de Diego Maradona.
La conductora detalló que las nenas siguen los colores azul y oro, aunque no juegan al fútbol ni piensan hacerlo, pero si disfrutan de la mística xeneize de los partidos y del ambiente futbolero.
El momento más emotivo fue cuando le consultaron si hay rasgos del Diez en las menores, o en su sobrino Benjamín Agüero, hijo de Yanina Maradona y el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero, y aseguró: "Pasa algo con Azul... camina igual a mi papá. Te lo juro. Camina así".
Dalma detalló las formas del Diez que ve claramente en su hija: "Pasa algo con Azul... camina igual a mi papá. Te lo juro. Camina así. Yo al principio decía: 'No puede ser, si no lo conoció, no lo vio caminar'. Pensé que era yo flasheando por las ganas de que tuviera algo de él, porque físicamente es blanca y colorada, nada que ver. Pero cuando otra persona me lo dijo sin que yo hablara, dije: 'Menos mal, lo están viendo'. La forma de caminar y de hablar que tiene es increíble".
El mensaje de Dalma Maradona para Diego, Messi y la Selección
La hija mayor de Diego Maradona, Dalma Maradona, dedicó un mensaje emotivo tras el partido que ganó la Selección argentina tras la victoria ante Inglaterra 2 a 1 en el Mundial 2026. "Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera. Pero la sufrimos... Porque si no la sufrimos no somos nosotros. Y a vos qué te puedo decir... Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”, recordó.