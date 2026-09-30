Turf rompió el silencio luego de la denuncia contra Joaquín Levinton: "No vamos a hacer..."

La banda de rock Turf sacó un duro comunicado tras la denuncia contra el cantante Joaquín Levinton por parte de una supuesta expareja que dijo haber sido víctima de violencia de género. "No vamos a hacer públicas las conversaciones privadas", aseguraron.
El grupo fijó su posición, respaldó al cantante y aclaró que el músico ya se puso a disposición de las autoridades judiciales. "Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen (...)", señalaron.
También señalaron que "durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia".
Según explicaron Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia, la mujer ya había hecho una denuncia similar en 2023, pero la causa terminó siendo archivada y esa decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, ya que la denunciante no la ratificó ni se presentó a las pericias correspondientes.
"Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente", concluyó la banda en una historia de Instagram.
La causa trascendió públicamente en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito, donde se detallaron relatos de violencia física, consumo de drogas obligado y filmaciones no autorizadas.
Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual
El cantante de Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado penalmente por una expareja por presunto abuso sexual con acceso carnal, violencia psicológica y amenazas. La acusación formal corresponde a una mujer de 39 años que se presentó la denuncia judicial en Buenos Aires, narrando episodios que habrían ocurrido durante una relación que, según la denunciante, mantuvieron entre 2015 y 2020.