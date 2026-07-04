Jimena Barón sorprendió a Momo con un insólito disfraz y su reacción se volvió viral

La actriz recibió a su hijo en Miami disfrazada de una manera inusual. La reacción del adolescente en pleno aeropuerto se viralizó en redes sociales.

Jimena Barón volvió a conquistar a sus seguidores con un divertido momento familiar. La cantante decidió recibir a su hijo, Morrison, con un disfraz completamente inesperado y la insólita escena no tardó en generar todo tipo de reacciones.

En las últimas horas se difundió el video de Momo llegando al aeropuerto de Miami para presenciar el Mundial 2026 junto a su familia. Lo que causó una ola de reacciones fue que su mamá y su pareja Matías, padre de su bebé, lo estaban esperando disfrazados de dinosaurios.

La sorpresa fue minuciosamente planeada por la pareja, que hace unos días está instalada en Miami. La actriz se apersonó en una tienda de cotillón y se dirigió directamente a la empleada: "¿Tenés disfraces de dinosaurios para adultos?", se le escucha decir en el video que difundió en redes.

La otra secuencia del clip muestra a Morrison llegando al aeropuerto y mirando con la intención de buscar a su familia. En el video, Jimena escribe: "Momo mira porque una persona lo graba, pero es una persona que no conoce, pues no comprende qué está pasando".

El adolescente, al darse cuenta que eran su mamá y la pareja, quedó sorprendido y entre risas dijo: "Mamá, no. Pará, mamá, por favor". En el cierre del video, Momo pidió: "Aunque me encantó la sorpresa, por favor, ¡no la vuelvan a hacer nunca más!".

La foto de Jimena Barón que enterneció las redes

Después de recibir a Momo, la familia se preparó para vivir desde la tribuna el emocionante cruce entre la Selección argentina y Cabo Verde. El encuentro despertó viejos recuerdos en Jimena Barón, que siguió el partido con emoción cerca de su familia.

Una vez finalizado el encuentro, la cantante compartió un extenso y sentido mensaje dedicado a su hijo, en el que abrió su corazón y dejó al descubierto los sentimientos que le generó ese momento tan especial. "Estamos todos. Llegaste, hijo. Tan grande, tan buen pibe como siempre. Te bancaste quedarte estudiando para rendir, porque también era muy importante. Rendiste y viniste solo, por primera vez, y ahora sí mi corazón está completo", escribió.

Créditos: redes sociales.

Y continuó describiendo lo que significaba para Momo presenciar el Mundial: "Vivir esto con vos es un sueño aún más grande para mí porque sé lo que significa para vos. Te merecés todo y yo espero poder dártelo siempre. ¡Que la vida te siga teniendo feliz y con salud, amor mío! Te amo por siempre, hijo", concluyó.