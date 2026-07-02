Taylor Swift y Travis Kelce se casan este viernes: todos los detalles de la boda

Una por una, todas las pistas que confirman que la pareja realizará su boda en Nueva York en las próximas 24 horas. Lugar, cronograma, invitados y todas las especulaciones de las swifties.

La pareja más famosa cumplirá la promesa que se hicieron en agosto de 2025: Taylor Swift y Travis Kelce se casarán este viernes desde las 18 (hora argentina) en el estadio Madison Square Garden de Nueva York y la fiesta podría prolongarse hasta las 4 de la madrugada, según una copia de un permiso municipal al que accedió la agencia internacional AP.

La solicitud, para un "Evento Especial en MSG", fue aprobada este miércoles por la oficina de permisos de la ciudad de Nueva York, según un portavoz del alcalde Zohran Mamdani.

El permiso indica que 100 personas comenzarán a llegar al Madison Square Garden este jueves para una "celebración previa" desde las 19:30 (hora argentina), que las autoridades describieron como una cena de ensayo íntima en el Infosys Theater del estadio, según CBS News. El mismo medio estimó 1.000 invitados para el viernes.

Luego entrará en vigencia el cierre total de calles cerca del estadio y se levantarán carpas de acceso y de paso vehicular, según el permiso. Varias personas familiarizadas con los planes han confirmado a la agencia AP que la solicitud está vinculada al casamiento de la superestrella pop y el jugador de fútbol americano.

The New York Times fue el primero en informar que varios compañeros de los Kansas City Chiefs, el equipo de Travis Kelce, habían reservado habitaciones de hotel en las cercanías del MSG. Además, durante una conferencia de prensa este miércoles, la comisionada de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, señaló que el departamento estaba proporcionando personal para un evento en el estadio a finales de esta semana.

Operarios descargando ¿escenografía? el 1° de julio en las inmediaciones del Madison Square Garden. AP | Richard Drew

Según CBS News, se está construyendo un escenario de grandes dimensiones dentro del recinto y se vieron operarios descargando follaje y cajas etiquetadas como "ramas" en el recinto, junto con cajas de comida. Durante toda la semana se vieron camiones de gran tamaño en el recinto, con letreros de carga que decían "Garden Party" y "GP".

Mamdani también dejó algunas pistas en sus conferencias de prensa al señalar que la ciudad albergaría un partido de la Copa Mundial el mismo fin de semana que la boda de Taylor Swift y al afirmar que en Nueva York están acostumbrados a los grandes eventos. "Si te casas en el Madison Square Garden, estarás dentro, fresco, y creo que es un buen ejemplo para toda la ciudad", deslizó el alcalde neoyorquino.

¿Y si es todo una gran distracción ideada por Taylor Swift?

Todo pareciera indicar que "la profesora de inglés y el profesor de gimnasia" se casarán este viernes en el MSG. Sin embargo, las swifties también teorizan en redes sociales que, en realidad, puede tratarse de una distracción para garantizar la privacidad total de la boda real, que ocurriría en otro lugar. Hay tantas especulaciones en torno a la boda que generó más de u$s4,5 millones en apuestas en un sitio web neoyorquino.

Por ejemplo, la cantante tiene una casa en Rhode Island, donde pasó el Día de la Independencia con sus amigas en 2023 justo antes de conocer a Travis. O, mejor dicho, horas antes de que el deportista intentara darle un friendship bracelet con su número de teléfono después del show y ella se negara a recibirlo. Fue su madre Andrea Swift quien investigó quién era él y le insistió a su hija para que le diera una oportunidad.

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Hay swifties que sostienen que a la intérprete de The life of a Showgirl le gustaría el simbolismo de casarse donde inició su historia con su futuro esposo. Sin embargo, ¿es un sitio lo suficientemente grande y fresco como para albergar a 1.000 personas durante el verano de Estados Unidos? De celebrarlo en su casa, ¿sería una boda más pequeña e íntima?

Por qué tiene sentido que Taylor Swift y Travis Kelce se casen en el Madison Square Garden

El Madison Square Garden (MSG) no tiene ventanas, está cubierto por un techo, cuenta con estacionamiento subterráneo y el acceso al lugar puede ser estrictamente controlado, según explicaron BBC y CNN. Así que los paparazzi, los fanáticos, los helicópteros con cámaras potentes o los drones no van a conseguir una sola imagen de la pareja en medio de la ceremonia.

Las dos estrellas tendrán el control total de todo lo que se difunda sobre el evento y le garantizarán a su familia y amistades la mayor privacidad posible dentro de sus realidades.

No serían los primeros en casarse en el estadio con capacidad para 22.000 personas. Kathy Silva y el cantante Sly Stone se casaron en el MSG en 1974. Ocho años después, en 1982, 2.075 parejas contrajeron matrimonio simultáneamente en una boda colectiva patrocinada por la Iglesia de la Unificación.

La lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La revista Variety precisó que las personas invitadas recibieron invitaciones digitales personalizadas con marcas de agua y debieron firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) para evitar cualquier filtración.

Varias fuentes consultadas por el medio especializado en cine y cultura pop señalaron que muchos de los asistentes todavía desconocen el código de vestimenta o la temática de la fiesta. Solo recibieron la indicación de estar en Nueva York con anticipación y esperar nuevas instrucciones. "Eran muy pocos los detalles que conocíamos", aseguró una de las personas consultadas.

Según Variety, entre las personas invitadas se encontrarían: